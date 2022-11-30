2022 MAMA大奖首日获奖名单公开！BTS防弹少年团连5年获选「年度全球偶像」，全昭弥&朴宝剑接力担任MC

音乐盛典2022 MAMA AWARDS昨晚在日本举办第一场颁奖礼，出炉了年度全球偶像、最受欢迎亚洲艺人等5个奖项，一起来看！

「Mnet亚洲音乐大奖」今年8月正式更名为「MAMA大奖」（MAMA Awards），29日和30日在大阪京瓷巨蛋举办接连两日的礼颁奖，由歌手全弥昭和演员朴宝剑先后担任MC。



昨晚颁奖礼的演出嘉宾包括KARA、NewJeans、NMIXX、IVE、Kep1er、Stray Kids、TXT、DKZ、LE SSERAFIM、姜丹尼尔、孝璘、BIBI、LEE JUNG、Street Man Fighter、Forestella等等。



其中第四代女团NewJeans、LE SSERAFIM、NMIXX、Kep1er、IVE带来了个团人气歌曲的串烧合作舞台，以及三代团前辈TWICE的《CHEER UP》。



时隔7年回归的女团KARA则带来人气单曲串烧，并首次公开新歌《WHEN I MOVE》的舞台，开头回顾一路成长历程的影片令人泪目。



本日颁奖礼公开了5个奖项，包括：

▽年度全球偶像（Worldwide Icon of the Year）：防弹少年团。 由朴宝剑压轴颁发，是颁奖礼首日的唯一大奖。



▽最受欢迎亚洲艺人（Favorite Asian Artist）：JO1



▽Chill Artist：Stray Kids



▽最受欢迎新人奖（Favorite New Artist）： IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、Kep1er



▽Worldwide Fans' Choice Top 10： Stray Kids、SEVENTEEN、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、PSY、NCT DREAM、ENHYPEN、防弹少年团、BLACKPINK



今晚的颁奖礼将公开年度歌手、年度专辑、最佳男团、最佳女团等重要奖项，J-Hope、Monika、Zico、ENHYPEN、（G）I-DLE、ITZY等担任表演嘉宾，将在下午5点开始，台湾观众可通过friDay影音（即时中文字幕）或MyVideo收看直播！

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