《共感频率》今年圣诞浪漫首选！《德鲁纳酒店》吕珍九与《僵尸校园》班长赵怡贤跨越时空共谱浪漫恋曲！

年度青春奇幻巨献《共感频率》，由《德鲁纳酒店》吕珍九、《僵尸校园》赵怡贤、《偶然发现的一天》金惠奫、《月升之江》罗人友、《王后伞下》裴仁爀等新生代实力派演员精彩共演，跨越时空共谱青春恋曲！吕珍九出道17年，这次《共感频率》竟是他首度挑战青春浪漫电影，年度奇幻爱情巨献《共感频率》将於12月23日在台上映！

《共感频率》故事叙述在1999年，「龙」（吕珍九饰）为了追求一见钟情的对象「寒率」（金惠奫饰），向朋友借了无线电对讲机。身处2022年的「花纹」（赵怡贤饰）为了一项采访作业，启动了老旧的无线电对讲机。「呼叫…呼叫…有听到我的声音吗？」月全食发生的夜晚，跨越了时空，奇迹般地产生连结的龙和花纹，互相分享著他们的爱情和友情，彼此也渐渐累积特别的情感…… 吕珍九表示：「至今主要演出的角色与我实际的年龄相比，大多属於较成熟、克服痛苦成长的角色。这次『龙』是一个对感情很诚实，对爱情很真挚的人物。在面对爱情时所展现的真诚模样，在我看来很单纯，因此诠释角色时觉得很幸福！」他透露本片中他还将画上皱纹扮演中年的自己！





备受瞩目的新生代演员赵怡贤，在《机智医生生活》中饰演可爱的双胞胎实习医生角色，在《僵尸校园》中则扮演高冷的班长角色，令台湾观众印象深刻！这次她在《共感频率》中，饰演身处2022年、与「龙」交流的大学生「花纹」一角，而今年22岁的赵怡贤也分享了和吕珍九私下的趣事，她说：「之前一直觉得吕珍九演员是『大前辈』，也以为他年纪比我大很多！我们在拍摄初期就交换了电话号码，没想到某天他突然问我应该没有把他的名字储存为『前辈』吧，让我吓一跳，因为我真的存为『前辈』！后来我就都叫他『珍九哥』，他在拍摄时也很照顾我！」



以话题韩剧《天空之城》、《偶然发现的一天》为台湾观众所熟知的金惠奫，於11月25日她也以《推土机女孩》荣获2022年青龙电影奖最佳新人女演员奖，再度获得注目！而金惠奫在最新作品《共感频率》中，饰演拥有率真、干练魅力的初恋「寒率」一角，让吕珍九所饰演的「龙」心动不已！另外，以《哲仁王后》、《月升之江》等作打开知名度的罗人友，在《共感频率》中饰演守护在女主角「花纹」身边7年、亲切体贴的男性友人「永智」一角。裴仁爀近期以《王后伞下》中悲情的「世子」一角让许多观众泪崩，这次他在《共感频率》中饰演男主角「龙」的好友「恩成」，是很会读书又擅长运动的角色，让故事变得更加丰富。而这也是裴仁爀首部电影作品，他坦言相当紧张，奇幻爱情巨献《共感频率》将於12月23日在台上映！



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