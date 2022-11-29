[分集剧情]《王后伞下》金惠秀：「是你的儿子…毒杀了我的儿子？」义圣君身世大白，黄淑媛必须加入谋反！（EP14）

[有雷]《王后伞下》第14集再度创下自身最高收视率，中殿金惠秀召回权医官难道是引狼入室？玉子妍说出了连父亲都不知道的秘密，义圣君并非殿下的子嗣，因此除了加入谋反没有第二选择。金惠秀与世子联手，除了得知两任世子都因「艮水」而死，更发现权医官与废妃尹氏的关联性！

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《王后伞下》谋反势力的关键人物权医官，其实是废妃尹氏存活下来的唯一儿子，为保全他的性命，尹氏就让儿子李翊贤与土地大夫的儿子交换生活，学习医术而等待著能够触碰到王族身体的那一天，即为复仇之日。中殿（金惠秀饰）向殿下（崔元英饰）提出想要重新调查太仁世子的死因，但此举也表示将揭露殿下靠著这样的阴谋而上位的真相…於是殿下拒绝透露，并烧毁了手中的证据，太仁世子的验尸纪录正本。



黄淑媛（玉子妍饰）遭到大妃娘娘（金海淑饰）怀疑孩子并非殿下亲生，而大妃也派人暗中调查。黄淑媛的父亲领相当年向大妃靠拢，虽不愿加入谋反势力，但在听闻女儿说到义圣君（姜澯熙饰）其实并非皇上的子嗣时，相当震惊。若不加入谋反势力，此事已被大妃怀疑，总有一日义圣君也难逃被逐出的命运，义圣君更是直接瞄准王位龙椅而非只是世子之位。



世子与世子嫔这对可爱的CP也必须尽速合房才能消弥宫中传言，中殿更是找来了一位保姆尚宫帮忙，为世子与世子嫔两人分别在圆房前做足了准备，而世子不胜酒力，喝到断片有点不记得当晚的细节，两人同寝而眠，醒来后还有些许尴尬，不断回想起自己前晚的记忆，相当有趣。



中殿除了请权医官提出可能的毒性物质外，也必须思考权医官是否有可能刻意提供假物质混淆视听？又或者直接提供真实的毒物？中殿获报赶往惠月阁，有位女子死亡而样貌与世子们的症状极为类似，经过查证之后应该是「艮水」这毒物造成，与权医官所提出的毒物相符合。而此时权医官也再度利用艮水杀害了当年为哥哥太仁世子验尸的一位御医，可说是正式启动了谋反行动。



中殿确定了使太仁世子死亡的毒物就是艮水，立即飞奔到废妃尹氏的家，在宫中她曾留意到权医官的走路姿势一跛一跛，加上权医官曾说自己有个「年迈的母亲」，但经过调查后似乎查无此人。尹氏的儿子也一跛一跛的走路，但当没人看见的时候他却恢复正常走路姿态！中殿一眼看出他是假装跛脚，也立即联想到真正的李翊贤就是权医官！「是你的儿子…毒杀了我的儿子？」



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