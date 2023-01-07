《黑暗荣耀》看到这段不由得紧张起来！男同事「无聊当有趣」非常无礼，宋慧乔也以「开～玩笑的」巧妙回击

其实小编对这位男演员（许栋元）「有阴影」，他在朴珍荣主演的电影《失控正义》里很渗人…

近期公开的Netflix原创电视剧《黑暗荣耀》，描述学生时期因暴力阴影而灵魂遍体鳞伤的女子，用她的一生缜密准备著复仇的故事。由宋慧乔等主演，作品公开后引发热烈讨论，第2季预计3月公开，不少观众都等不及要看后续发展。

相信观众们看到文同珢（宋慧乔 饰）的成长过程，应该都感到相当揪心吧？为了向「恶女」朴涎镇（林智妍 饰）复仇，她活得小心翼翼，连笑都不敢笑一下，就怕自己会忘了到底为了什么走到现在。但生活就是这样，你不惹别人，偏偏会有人来招惹你！

同珢好不容易进入涎镇女儿就读的私立小学，却开始有奇怪的传闻，说她是理事长的女人、靠关系进来的。而这位男同事一出场，就可以感受到他的「不友善」。他自顾自地对著同珢说，以为她会喜欢年纪大的男人（指理事长），没想到男朋友这么年轻（同珢当时正在看全宰寯的照片）。还是说，是「脚踏两条船」？看同珢没什么反应，男同事最后补了一句：「开～玩笑的。」（可恶，一点都不好笑好嘛！）

同珢反问：「老师，你有女朋友吗？」并接著说：「你看起来没有」、「没人跟你说过吗？那我就不说了。」这些话引起男同事的愤怒，他双手插在口袋，以一种「高高在上」的态度说：「你真应该感激你是女人。如果是男的，早就狠狠地被我揍一拳了。」同珢不以为然，她回答：「真的吗？你看起来只会打女人。」气氛相当紧张，同珢补上一句：「我也开～玩笑的。老师刚才这样发音很可爱，让我也想要尝试一下。」然后就坐下来，不理这位「把无聊当有趣」的同事了。

这位讨人厌的男同事由许栋元饰演，他曾出演卖座电影《犯罪都市》第1集和第2集。电视剧的经历也相当华丽，光去年（2022年）就在《地下菁英》、《Insider》、《非常律师禹英禑》、《模范家族》等看到他的身影。

而让小编感到后怕的，就是他与朴珍荣等合作的电影《‎失控正义‎》。不太敢回想，因为剧情真的很让人不舒服…虽然如此，小编认为通过这种类型的作品，确实会唤起大众们对某些议题的关注，所以也很感谢演员们的演技变身！

有趣的是，当看到宋慧乔与许栋元对戏，总会想到这个梗：「我想要的发型 VS 发型师给我剪的发型」，许栋元本人也分享在个人Instagram上呢！看到他在《黑暗荣耀》里那总是轻视人的眼神，还有对宋慧乔满满的敌意，不晓得他会不会成为左右第2季剧情的关键？（比如：成为同珢复仇计画的阻碍？毕竟他看到全宰寯的照片了）

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