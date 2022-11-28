[分集剧情]《王后伞下》中殿突然升级变奶奶！谋反势力之关键人物逐渐浮上台面！（EP13）

[有雷]《王后伞下》在上一集最后初月突然抱著婴儿求见金惠秀！想也知道是武矸大君搞出的人命。为了让他自行负责，中殿就让他感受一下无法阖眼无法上厕所的奶爸生活！谋反势力找上义圣君，他是否将与之联手？中殿与世子（成枏大君）始终想查明哥哥的真正死因，但是否将踏入另一个阴谋？

以下为防雷线



《王后伞下》中殿（金惠秀饰）夜里紧急接见了一位抱著小女婴的女子，她正是武矸大君所爱的初月，她来求中殿收留她所生下的小女孩，为了孩子能够有好的未来，她只好忍痛割舍，中殿也唤来武矸大君，看他认为自己应该为此负责的样子，就让他自己尝试看看如何照顾小婴儿，并且必须在宫中保密，仅有申尚宫秘密协助他。其实心软的中殿收留了初月成为乳娘，仍然在宫中秘密抚养著自己的女儿，武矸大君体会到了母后的用心，而中殿更说之后绝对让他们不须躲藏。



世子（文相敏饰）迎来了世子嫔却开心不起来，合房之夜竟步出寝宫，独自思考一夜。世子嫔对此非常不解，也特别去请教了中殿，甚至大妃怀疑起世子当晚去向时，她更顾全大局帮世子说话。中殿也告诉世子她对於世子嫔的优点相当欣赏，世子嫔并非仅是大妃的人，解开了世子心中担忧的部分。

世子在哥哥以往所翻阅的书籍内找到一张记录著自己病况的关键日志，前往与中殿报告，中殿更开始找人比对成枏大君的药方与以往太仁世子曾服用的药方，有两样物品相同并且不该出现在此，於是开始怀疑当年为太仁世子诊断的御医并没有死。



这位御医就是土地大夫，而他与之前为世子治疗但与黄贵人有染的权医官，正在密谋逆反，他们还拉拢了义圣君加入他们，似乎义圣君相当有意愿加入。权医官更在本集最后说出了冲击性的秘密，他称呼废妃尹氏为母后！也就是太仁世子即是他的兄长！

权医官想藉由中殿之手，揭开当年大妃杀害太仁世子的秘密，因此刻意制造了同样的情况，成枏大君也想为哥哥洗清冤屈，而貌似哥哥的死法与太仁世子如出一辙，进而揭穿大妃当年的阴谋让真相大白〜而他谋反有理！要夺回自己在宫中的位置。中殿也并非看不出来这个圈套，接下来该如何应对权医官呢？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻