LOVELYZ 8人完整合体让粉丝Lovelinus太感动～聊「那时节的名曲」也献唱〈Ah-Choo〉

女团Lovelyz解散一年后，在8周年之际合体上了节目《尹尚的音乐秀》，令粉丝Lovelinus感动不已。

Baby Soul（李洙姃）、刘智爱、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳树整与郑睿仁，Lovelyz全8名成员在解散后首度合体，睽违了一年之久。他们合体的节目主持人不是别人，是与她们相当亲近的音乐制作人尹尚（又译尹相），尹尚与他的作曲团队1Piece在Lovelyz出道初期替她们制作了多首歌，堪称是Lovelyz的「爸爸」。



《尹尚的音乐秀》邀来Lovelyz话家常聊近况，也聊聊「那时节我们喜爱的Lovelyz名曲」，包括〈像昨天一样Goodnight〉、〈Hi~〉。〈像昨天一样Goodnight〉虽然是收录曲，但由於是Lovelyz第一首录制的歌曲，Baby Soul、美珠与睿仁对这首歌有特别的感情。而〈Hi~〉，许多成员都很喜爱特别是智爱，智爱认为〈Hi~〉最能表现Lovelyz明确的色彩，且认为成员们在首歌「是最美的」，美珠还说刘在锡到现在还会听呢！

▼〈像昨天一样Goodnight〉MV



▼〈Hi~〉MV



▼美珠说在《玩什么好呢》待机室还能听见刘在锡听〈Hi~〉



尹尚则选择了〈像现在这样〉（Just Like Now），是他连续两年担任了Lovelyz音乐制作人，制作的最后一首歌。他当时就设想这是最后一首歌，请作词家金伊娜写下幸福快乐的歌词。他很感谢就算非收录曲，Lovelyz还是很用心的录唱了。讲述这对幕后花絮时，成员们都很讶异，睿仁还因为被触动而流泪了。

▼〈像现在这样〉舞台



节目播出过后，金伊娜随即在IG节录此片段，表示自己也非常喜欢〈像现在这样〉，就像黄贤作词家之於郑承焕〈雪人〉一般，她也希望〈像现在这样〉能受到更多喜爱。有一说，经常替Lovelyz作曲的尹尚是Lovelyz爸爸，而经常替Lovelyz作曲的金伊娜就是Lovelyz妈妈。



虽然没有唱跳，但Lovelyz献唱了名曲〈Ah-Choo〉，还互相为彼此喊应援口号。这2022年版本的〈Ah-Choo〉，不晓得掀起多少粉丝回忆杀呢？推特网友直呼感动、起鸡皮疙瘩，表示听著听著都要哭了。



节目最后，Lovelyz对镜头摆各种pose，更围起圈圈抱抱。Jin后来感性发文：「终於完整了」Kei则写：「FOREVER」刘智爱：「无论何时我们就是Lovelyz」柳树整：「Lovelyz最棒」

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻