《社内相亲》的「夏泰CP」又有售后！安孝燮＆金世正合体颁奖，两人真的好配啊～♥

一年一度的《2022 Melon Music Awards》颁奖典礼在26日举行。

而《社内相亲》的「夏泰CP」也合体颁OST的奖，安孝燮：「我们在4月杀青后，应该有半年没见了吧？你过得好吗？」金世正：「我在《社内相亲》之后，拍了《今日的网漫》。」安孝燮：「我在努力的拍Netflix《走进你的时间里》。」金世正：「今年我们出演《社内相亲》成为大热CP，再次感谢大家。」（获奖的还是《社内相亲》的OST：MeloMance〈Love, Maybe〉）

안효섭 김세정이 같이 멜뮤 시상하는데

둘이 주연인 사내맞선 오스트 “사랑인가봐” 상 받음 진짜 쩐다 pic.twitter.com/7g3BDxTPQ3 — 시즌 (@season__22) November 26, 2022

之后，金世正更在 IG 更新两人在后台拍摄的合照，还写上：「夏泰 夏泰。」这售后也让不少剧迷激动表示：「快点再搭一部剧」、「居然还能看到售后，我的CP」、「好帅好美」、「又想起追剧的时光了」等等。

在《社内相亲》结束后，两人也是非常忙碌！安孝燮拍摄《走进你的时间里》（韩版《想见你》）后，近日开始拍摄《浪漫医生金师傅3》；金世正马上接著拍《今日的网漫》，日前也确定继续出演《驱魔面馆2》，期待两人的新作品！年末的颁奖典礼，也希望可以再看到他们合体啦～！



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