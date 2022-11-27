高庚杓看NewJeans舞台，兴奋到被主持人柳演锡点名！一旁的徐仁国则是害怕被Cue XD

「第43届青龙电影奖」在25日举行～

除了激烈的奖杯之争之外，中场的精彩演出也是看点之一（想当年 MAMAMOO 还把电影男神全都「调戏」了一次，这场真的超经典 XD）。今年由新人女团IVE、NewJeans 和 ZICO、郑薰姬与 LA POEM 等人带来演出。



NewJeans 演唱〈Hype boy〉和〈Attention〉时，高庚杓和旁边的金信英还跟著音乐扭动起来，表演结束后主持人柳演锡还 Cue 了他们，说很有热情，另一边的徐仁国是不是很怕被 Cue（笑）！而 ZICO 演唱〈Any Song〉是从台下的座位区开场， 到了高庚杓旁边位置时，他又兴奋地跟著跳舞。高庚杓的 Reaction，也成为了今年的看点之一 XD

고경표 지금 마음은 뉴진스야 pic.twitter.com/GkWoZJpQcK — 드라마광 (@runninga1one) November 25, 2022

솔직히 오늘 고경표는 돈내고 가도 돼 pic.twitter.com/eLomvV17P0 — 드라마광 (@runninga1one) November 25, 2022

在当天的典礼上，高庚杓也获得了人气明星奖～



另外，高庚杓与丁海寅、金慧峻主演的新剧《异感追击：连瞳》将在12月7日於 Disney+ 上线，该剧改编自同名网路漫画，讲述被器官猎人夺走身体一部份的男人与接受该器官移植的人产生联结的故事。



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