韩媒曝李升基♥李多寅一起出席朋友孩子周岁宴！就「音源0收入」争议，HOOK娱乐也发表立场

今日（25日），根据韩媒 스타뉴스 报导：「李升基、李多寅情侣最近一起参加熟人孩子的周岁宴。」

在少数熟人参加的当天的周岁宴上，李升基、李多寅情侣在灿烂的微笑中，以关怀心很深的样子，给对方带来了温暖。两人在去年5月公开恋爱，之后传出分手传闻，但李升基亲自在粉丝俱乐部表示分手并不是事实。



另一方面，日前爆出李升基出道后18年间未能得到音源收益清算，HOOK娱乐也在今日发表正式立场。



HOOK娱乐就一系列争议表示：「对於给大家展现不好的一面，很抱歉。特别是对因为这件事而度过艰难时间的李升基表示歉意，对因权真英代表的言行错误而受伤的人也低头表示歉意。」



据HOOK娱乐透露，去年与李升基结束专属合约后，再次签订专属合约时，双方确认了之前的结算明细等，并清算了金钱债务关系，还制定确认这些事实的协议书。HOOK娱乐方面强调：「根据李升基提出的问题，正在和专家们一起，再次仔细研究向李升基支付的收益结算明细。最近通过某媒体发表的李升基和公司之间的合约内容（收益分配比率等）以及HOOK娱乐从未对李升基进行过音源结算的内容与事实不符。」



还提到：「现在将进行明确的整理，如果有错误的业务处理，将予以纠正并负责。作爲以信任和信赖爲基础，与所属艺人维持关系的艺人经纪公司，展现了不好的面貌，再次感到抱歉。」



而李升基常在节目上表达对恩师李仙姬的感谢，因此许多人也认爲李善姬方面也应该表明立场。HOOK娱乐解释说：「李仙姬是从公司开始就一起合作的艺人，因此从礼遇的角度出发，在名义上被登记爲理事，HOOK娱乐是2006年至2021年权真英代表100%持股的一人公司。」并强调：「李仙姬没有参与公司的经营或收益分配等问题。」



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