「李仙姬知道嗎？」李昇基＆HOOK紛爭延燒數日，恩師李仙姬立場成韓國大眾關注焦點

「李仙姬知道嗎？」李昇基＆HOOK紛爭延燒數日，恩師李仙姬立場成韓國大眾關注焦點

明星   2022年11月24日   星期四09:30   Lorrie  

（封面圖源：TVdaily、DB）

只希望可以尊重演出者！

韓國藝人李昇基連數日成為頭條焦點，在經紀公司HOOK遭警方搜查後，李昇基發出聲明要求公司提供收益分配證明、爆出過去18年公司皆未支付李昇基音源收入、金額高達近100億韓元，及公司代表對李昇基言語暴力、PUA的不當情況。

據傳，公司代表權珍英長久以來對李昇基洗腦、言語攻擊「已經過氣」、「賺不到錢」，事情曝光後引起大批粉絲不滿，甚至在經紀公司門口抗議、要求還李昇基公道。於此同時，網友開始注意到李昇基恩師－李仙姬的立場，好奇她是否會對此表態？

李昇基常在節目上表達對恩師李仙姬的感謝，也常說當初是因為李仙姬的指導，自己才會走上演藝之路，師徒兩人多年來也保持極佳關係。這次HOOK公司代表權珍英遭爆對李昇基言語暴力，大家也開始對李仙姬的立場感到疑惑。

據悉，這次遭爆料不當處置的HOOK代表權珍英，擔任李仙姬經紀人職務、兩人相識已久、李仙姬亦是HOOK旗下元老藝人、也曾擔任公司董事。層層關係使大眾開始疑惑，李仙姬對李昇基的受害情況究竟知不知情？至今為止出現許多要求李仙姬表態的聲音，在論壇也引起熱議。

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 「李仙姬知道嗎？」李昇基＆HOOK紛爭延燒數日，恩師李仙姬立場成韓國大眾關注焦點
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手