「李仙姬知道嗎？」李昇基＆HOOK紛爭延燒數日，恩師李仙姬立場成韓國大眾關注焦點

只希望可以尊重演出者！

韓國藝人李昇基連數日成為頭條焦點，在經紀公司HOOK遭警方搜查後，李昇基發出聲明要求公司提供收益分配證明、爆出過去18年公司皆未支付李昇基音源收入、金額高達近100億韓元，及公司代表對李昇基言語暴力、PUA的不當情況。



據傳，公司代表權珍英長久以來對李昇基洗腦、言語攻擊「已經過氣」、「賺不到錢」，事情曝光後引起大批粉絲不滿，甚至在經紀公司門口抗議、要求還李昇基公道。於此同時，網友開始注意到李昇基恩師－李仙姬的立場，好奇她是否會對此表態？



李昇基常在節目上表達對恩師李仙姬的感謝，也常說當初是因為李仙姬的指導，自己才會走上演藝之路，師徒兩人多年來也保持極佳關係。這次HOOK公司代表權珍英遭爆對李昇基言語暴力，大家也開始對李仙姬的立場感到疑惑。



據悉，這次遭爆料不當處置的HOOK代表權珍英，擔任李仙姬經紀人職務、兩人相識已久、李仙姬亦是HOOK旗下元老藝人、也曾擔任公司董事。層層關係使大眾開始疑惑，李仙姬對李昇基的受害情況究竟知不知情？至今為止出現許多要求李仙姬表態的聲音，在論壇也引起熱議。



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