金南佶&李多熙&车银优&盛骏《Island》首版台词预告公开！元美瑚遭妖怪围攻，般一语道破天机！

TVING漫改剧《Island》今日公开第二支预告，除了更多精彩打斗和妖怪CG，主角们的对话也揭示出剧情关键谜团！

《Island》是以济州岛为背景的奇幻动作剧，改编自漫画《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与欲毁灭世界的邪恶进行战斗，背负命运的人们踏上旅程的故事，LINE WEBTOON已有中文版。



四位主演分别饰演原著中四个重要角色，金南佶饰演既是人又是怪物的妖怪猎人「般」，数千年来对抗邪恶守护世界，为了结束自己被诅咒的永生而保护元美瑚; 李多熙饰演财阀集团独生女「元美瑚」，被流放到济州岛当教师后莫名遭到妖怪攻击; 车银优饰演天生神力的最年轻驱魔司祭「约翰」，在教皇厅指派下来到济州岛; 盛骏饰演与般对立的驱魔师「弓叹」，对人类充满不信任。



今日公开的预告从一个关著妖怪的地牢开始，长满尖刺的恶鬼陆续现身，金南佶挥舞金刚杵与之战斗，李多熙举枪自卫、车银优也拼尽全力驱魔。 金南佶介绍剧中世界的设定：「从太初开始寄生在这土地上的恶，存在於所有地方，不知会在何处出现。」



金南佶用金刚杵刺向盛骏，下一个镜头却是李多熙出现感应。 李多熙问精炎鬼为何要追逐她，金南佶回答：「因为你的命运在召唤它们。」



预告公开后网友表示十分期待：「金南佶的嗓音太赞」、「动作戏疯了啊超精彩」、「想赶快见到车约翰」。 《Island》一共12集，将在12月30日正式公开！



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