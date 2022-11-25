韓媒曝李昇基♥李多寅一起出席朋友孩子周歲宴！就「音源0收入」爭議，HOOK娛樂也發表立場

今日（25日），根據韓媒 스타뉴스 報導：「李昇基、李多寅情侶最近一起參加熟人孩子的周歲宴。」

在少數熟人參加的當天的周歲宴上，李昇基、李多寅情侶在燦爛的微笑中，以關懷心很深的樣子，給對方帶來了溫暖。兩人在去年5月公開戀愛，之後傳出分手傳聞，但李昇基親自在粉絲俱樂部表示分手並不是事實。



另一方面，日前爆出李昇基出道後18年間未能得到音源收益清算，HOOK娛樂也在今日發表正式立場。



HOOK娛樂就一系列爭議表示：「對於給大家展現不好的一面，很抱歉。特別是對因為這件事而度過艱難時間的李昇基表示歉意，對因權真英代表的言行錯誤而受傷的人也低頭表示歉意。」



據HOOK娛樂透露，去年與李昇基結束專屬合約後，再次簽訂專屬合約時，雙方確認了之前的結算明細等，並清算了金錢債務關係，還制定確認這些事實的協議書。HOOK娛樂方面強調：「根據李昇基提出的問題，正在和專家們一起，再次仔細研究向李昇基支付的收益結算明細。最近通過某媒體發表的李昇基和公司之間的合約內容（收益分配比率等）以及HOOK娛樂從未對李昇基進行過音源結算的內容與事實不符。」



還提到：「現在將進行明確的整理，如果有錯誤的業務處理，將予以糾正並負責。作爲以信任和信賴爲基礎，與所屬藝人維持關係的藝人經紀公司，展現了不好的面貌，再次感到抱歉。」



而李昇基常在節目上表達對恩師李仙姬的感謝，因此許多人也認爲李善姬方面也應該表明立場。HOOK娛樂解釋說：「李仙姬是從公司開始就一起合作的藝人，因此從禮遇的角度出發，在名義上被登記爲理事，HOOK娛樂是2006年至2021年權真英代表100%持股的一人公司。」並強調：「李仙姬沒有參與公司的經營或收益分配等問題。」



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