漫改剧《禁婚令》将在12月9日首播！预告曝光：金永大变身「朝鲜第一美男」朴柱炫搞笑登场！

MBC新剧《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》由朴柱炫、金永大、金宇锡、金珉周主演。

该剧改编自同名人气网路漫画，讲述朝鲜时代，王因为失去挚爱的世子妃而颁布「禁婚令」，7年来全国百姓不得结婚，因此出现了许多旷男怨女，宫中更频传灵异事件。



剧中，朴柱炫饰演「芮素娘」，汉阳小有名气的姻缘算命师，实为婚姻骗子，声称可以附身到已故的世子嫔身上；金永大饰演朝鲜世子「李宪」，7年前世子嫔逝世后颁布禁婚令；金宇锡饰演义禁府都事「李新源」，由於7年来一直捕捉偷偷成婚的人令怨声载道，因而希望李宪解除禁婚令；金珉周饰演7年前逝世的世子嫔「安子妍」，性格乖巧、善良又贤明。



公开的第二版预告片中，李宪威严地登场。接著，李宪拿著刀对著准内侍和尚宫说：「你也觉得我是暴君吗？」之后，李宪也展现充满反转美的样子。他以多少有些滑稽的姿势翻墙，摇著酒瓶，不知什么原因掩饰不住兴奋等，展现人性的一面。



素娘以「姐姐回来了」的强烈台词登场，狡猾地逃出捕卒之间的素娘，狡猾地从捕手之间溜走的素娘，迈著威风凛凛的步伐在周围漫步。接著她笑著说：「绝对不会被抓到。」但是马上被关进监狱。



之后，身穿宫女服趴在李宪面前的素娘，还马上进行附身演技，令周围人大吃一惊。素娘在雾中飘扬著长发冲向李宪，还撞了他的头，并说著：「这真的是大逆不道之罪。」两人将在宫中展开的故事，更加令人期待正式播出。

另外，由《我身后的陶斯》、《没有第二次》的朴尚勋导演执导，漫画原作者千智慧执笔，将在12月9日首播。

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