李昇基公開戀情後首次透露心境！與李多寅交往1年有餘，立場無變化

李昇基5日在官網PO長文，距離去年5月承認戀情以來第一次正面談到這一話題。

李昇基對粉絲們寫道：「我覺得我們的過去一年是彼此非常痛苦、受傷、缺乏交流的一年，所以經過長時間思考後開口。 我在各種議論中保持沉默的原因，第一是認為情緒化的發言無法正確傳達想法，只會造成更大的誤會和傷害。 」



「第二是擔心如果只屬於我們的溝通和對話洩露出去，會被歪曲成二次傳聞、給更多人造成傷害，或被某些人當做花邊新聞素材來利用。 所以雖然有人要求我表明立場，但我仍然保持沉默。 希望大家理解。 」

李昇基委婉表示和李多寅仍在交往：「只是，去年戀愛傳聞以後，我的立場和身邊沒有任何變化，所以沒有再提到這件事，也覺得沒必要提。 如果對這件事感到失落的話我很抱歉。 想安慰大家。 請大家指責我的不足並給予寬厚的諒解。 」



李昇基去年5月傳出與李多寅戀愛，D社更拍到兩人到李昇基祖母家拜訪。 當時李昇基表示「正在帶著好的感情與李多寅逐漸互相了解」，李多寅所屬社也表示「以前輩晚輩關係見面，五六個月前開始帶著好的感情謹慎地了解彼此」。 之後部份粉絲提到李多寅繼父曾操縱股價被判入獄、媽媽甄美里是內線炒股達人，做了卡車示威反對戀情。

去年8月曾有分手傳聞。 當時李多寅在IG Story中PO出圖片，英文寫道：「我只是一個希望過好每一天的女人。 因為這是你的生活，而你只活一次。 沒有其他人可以為你過你的生活。 所以我會承擔所有的辛酸，珍惜生活中所有的幸福。 」當時二人均未對分手傳聞做出回應。



不過今年5月兩人分別在IG更新疑似放閃照片和影片。 李昇基5月12日PO出去Art Busan看展的照片，李多寅也於隔日在IG Story PO出影片，背景十分相似。



此外，李昇基將在今年8月攜KBS新劇《依法相愛》回歸。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞