「偷食炸鸡捱骂！怒减13公斤」《夏日大罢工》雪炫自我克制超强：5点后禁食

由雪炫与任时完合演的韩剧《夏日大罢工》日前首播，道尽现今「社畜」的心路历程！

然而，偶像出身的他们又如何能像普通上班族一样轻易「罢工」，好像出道10年的雪炫，其减肥工程一直无间断「施工」，哪来罢工的藉口，怪不得可连续四年荣登「最佳身型」冠军，获封「韩国最强Body」！

从女团AOA出身的雪炫是团内的「门面担当」，身高1米68的她在初出道时面型圆润，加上先天易肥体质，所以成为了公司管理层高度关注的成员。出道后的雪炫体重一度如火箭般飙升，曾在节目中因为想吃东西而被公司理事当面开骂，而本身热爱吃炸鸡的她，之后再被高层发现偷偷狂食炸鸡，因而被狠批无资格再当偶像！自此，雪炫便决心减肥，於严格控制饮食配合运动管理下，一口气激减13公斤，逆转变成完美女神。



现时的雪炫已经是不少韩女的理想身材范本，她曾公开瘦分享瘦身秘诀，表示对美食并无特别戒口，只是严谨控制分量，每日下午5时后便不再进食，感到肚饿都只会喝水充饥。运动方面，雪炫则选择做gym跟普拉提双管齐下，塑造迷人曲线。



一直维持以上习惯，终令雪炫从高峰的60公斤减到现时的47公斤，为了可以继续吃美食，雪炫笑言不时会看看其最纤瘦时期的照片，这举动有助鼓励自己认真做运动，可见除了先天条件，偶像的后天努力才是成功的要素。



《夏日大罢工》剧情讲述现年28岁的李夏天（雪炫饰）在首尔一间大公司打拼五年后，好不容易获得了转正的机会，此时她却宣布「人生罢工」，还决意搬到乡村生活，后来她在小镇遇上前数学神童、现任图书管理员安大范（任时完饰）；两位逃避现实的年轻男女将透过出走之旅寻找自我，并在相处中谱出了一段治愈的罗曼史，香港观众可透过「黄Viu煲剧平台」免费收看。



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