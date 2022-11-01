【11月韩剧攻略】宋仲基含冤而终，重生财阀对抗李星民；时完＆雪炫「罢工」寻自我！

一年容易又年末，回顾今年韩剧，关键字离不开「漫改」、「律政」与「复仇」。

从年初的《Again My Life》、《为何是吴秀才？》，以至近月开播的《The Empire：法之帝国》，三部涉及「法律」和「复仇」元素的韩剧均赢尽口碑！踏入2022年最后两个月，本月18日将播出年度大作《财阀家的小儿子》，该剧集结「重生」和「复仇」题材，势必接棒成为新一季必看的韩剧；此外，主打治愈氛围的《夏日大罢工》亦即将在21日隆重登场，有望为观众驱走即将来临的寒意！

一改韩剧常态：《财阀家的小儿子》（11月18日首播）

改编自同名网路小说，韩剧《财阀家的小儿子》以八十年代为背景，讲述出身贫寒的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力韩国大财团 ——「顺洋集团」长达十年，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口含冤而死，后来他竟重生为顺阳家的小孙子陈道俊，开启了「第二人生」！由贫转富的炫优决意向著复仇目标前进，为了侵吞整个财阀家族，他也逐步成长并展开一连串的报复行动！



由宋仲基、李星民和申铉彬主演，《财阀家的小儿子》主打「重生」和「复仇」等超现实元素，绝对能够满足观众最爱的狗血冲突、以及「小虾米对抗大鲸鱼」的痛快心态！剧集的另一看点，就是宋仲基分饰贫穷奴隶秘书和富三代大学生，早前他更在一分钟前导预告中以沉实独白诉说主角心声，大骚稳定演技！



有别於一般韩剧周更两集，奇幻韩剧《财阀家的小儿子》将於11月18日起逢星期五、六、日播出，香港观众记得透过「黄Viu」见证宋仲基的演技爆发。



引发社畜共鸣：《夏日大罢工》（11月21日首播）

改编人气网漫《甚么都不想做》，全新治愈系韩剧《夏日大罢工》讲述现年28岁的李夏天（雪炫饰）在首尔一间大公司打拼五年后，好不容易获得了转正的机会，此时她却宣布「人生罢工」，还决意搬到乡村生活，后来她在小镇遇上前数学神童、现任图书管理员安大范（任时完饰）；两位逃避现实的年轻男女将透过出走之旅寻找自我，并在相处中谱出了一段治愈的罗曼史。



《夏日大罢工》由经典韩剧《咖啡王子一号店》、《奶酪陷阱》导演李允正执导，并由「演技偶像」任时完与「初恋女神」雪炫担任男女主角，光看导演和演员阵容就知道该剧戏味十足！此外，剧组透露《夏日大罢工》是一部反映社会现实的作品，时完更认为观众容易产生共鸣：「都市生活虽然是不可或缺的，但也会带来逢疲劳感，这是一部可以为大家带来疗愈的作品。」《夏日大罢工》将於11月21日首播，观众可以在「黄Viu」免费收看。



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