《夏日大罢工》多图剧照公开！任时完&雪炫上演疗愈乡村之旅：过劳上班族远离城市出走，遇到淳朴害羞的乡村青年

任时完和雪炫主演的漫改剧《夏日大罢工》近日接连多张剧照，海岸小镇、悠闲夏日的疗愈气氛，配上两位氧气感十足的演员，真的看一眼就爱上啊~11月即将上线！

《夏日大罢工》改编自网漫《什么都不想做》，讲述宣布对人生罢工的夏天，与人生本身就是谜团的图书管理员大范，离开复杂的大城市、在全然陌生的地方一边休息一边寻找自我的故事。

雪炫饰演的「李夏天」是一名20多岁的上班族，因职业过劳感觉身心都被掏空。 夏天大学毕业后就进入中小企业上班，为了不落后别人一只拼尽全力，突然有一天萌生了什么都不要做的想法，把家庭、工作、物质和欲望都抛诸脑后，背著一个背包只身来到「安谷村」。 本来打定主意什么都不做，却在这里遇到意外的人和事。



任时完饰演个性单纯、容易害羞的「安大范」，虽然现在在小村里当图书管理员，其实过去是数学神童、首尔大高材生，不知经历什么变故决定住在安谷村。



先前公开的预告海报里更直白写道：「今天也是、明天也是，什么都不想做。」 道出多少人心声XD



剧中的「安谷村」是一个风景秀丽、富有人情味的村子，为了呈现它的迷人模样，制作组走访全国在求礼、谷城、南海多地取景：清新开阔的海岸、开满樱花的乡间小路，大范图书馆院内的巨大古木，夏天下榻的老旧桌球厅门上翘起的贴纸，还有儿童们在复古气息浓郁的巷子里跑跳嬉戏，每一个画面都堪比海报。





预告片也是一派祥和气息，四位主角在夏日的清风中读书、荡秋千、听音乐，就连狗狗也一副惬意模样。 《夏日大罢工》由《咖啡王子一号店》《奶酪陷阱》导演李允正打造，将在11月通过Genie TV、seezn、ENA频道公开。



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