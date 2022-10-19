颜值CP！人气漫改剧《夏日大罢工》剧本围读现场照曝光，雪炫&任时完好养眼，11月开播

新韩剧《夏日大罢工》公开了剧本围读现场照。

将於11月首播的TV Original新剧《夏日大罢工》改编自人气网漫《什么都不想做》，由雪炫和任时完携手主演，《咖啡王子一号店》和《乳酪陷阱》导演李允正掌镜，讲述了28岁就宣布人生罢工、放弃工作的女子，与数学神童、图书管理员之间的治愈罗曼史。 剧中的两位主角都有各自逃避现实的苦衷，是一部反应社会现实、能够引发现代大众共鸣的作品。



早在4月剧组进行了剧本围读会，主要演员悉数亮相，直到10月才放出现场照片，吸引了所有人的目光。 雪炫扮演需要自我充电、在人生道路上打算躺平的「李夏天」，将展现从邋遢疲惫状态到与社区居民和睦相处的亲切面貌，全方位释放迷人魅力。



任时完在新剧中饰演图书馆管理员「安大范」，20年前是个曾与首尔大学生展开数学对决的神童，在经历了可怕的不幸之后，他仍旧考进首尔大学，生活却也因此产生了变化，目前在小镇安谷的图书馆中担任合约制的图书管理员。 长相周正的任时完一看就很有学霸气质，让人十分期待他在剧中的全新形象。



围读会上同框出镜的雪炫和任时完配合默契，台词一句接一句，全情投入到各自的角色中。 雪炫对於自己的新角色表示：「很投入夏天这个角色，应该会引起观众们的共鸣。 」任时完也称：「这将是一部缓解想要逃离都市生活欲望的作品，很治愈。 」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻