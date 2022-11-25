[分集剧情]《谢幕：树立而死》该来的躲不掉！姜河那危机又出现〜假孙子演到充满罪恶感（EP7）

[有雷]《谢幕：树立而死》假孙子姜河那与好友郑知苏逐渐融入了乐园家族，即使危机四伏却关关难过关关过，虽然又再度化解了宴会上被人认出的危机，但两人内心却也感到相当程度的罪恶感，这样欺骗奶奶是对的吗？奶奶修改遗嘱将使河智苑与哥哥争夺酒店的策略受到冲击！

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《谢幕：树立而死》奶奶决定举办一场生前告别会，请家人们各自邀请10组以内的好友来参加。刘在宪（姜河那饰）远远看见了与世妍（河智苑饰）打招呼的闺密孝真，竟是曾聘请他假扮男友的客户！而允熙（郑知苏饰）则是看见了律师母亲也出现在这个场合…在前后夹击的状况下，在宪刻意倒地全身颤抖，假装恐慌症发作而被郑室长（成东镒饰）背往医务室，奶奶也著急地前来探望。



在宪与允熙越来越感受到罪恶感，甚至提出提前终止这个计画，但郑室长却说，会长奶奶很久没像这样表现出自己内心的情绪，所以认为这个计画是值得继续下去的，於是在宪希望在扮演假孙子的期间，还能够让奶奶露出更多笑容。他要求世妍带奶奶来到海边，自己则是与允熙搭乘小船从远方驶来，完成奶奶心目中的梦想画面，让奶奶会心一笑。



奶奶决定修改遗嘱，当然让文成也能分到该有的股份。这样一来，家族其他成员的股份当然也将变少，而世妍以及大哥世俊对於饭店经营权的争夺又将重新洗牌，两方都各自拉拢其余股东，徵求同路人。不过世俊的手段更加激烈，直接将世妍的贴身助理调往济州岛，让世妍少了能够讨论策略的左右手。这点让世妍相当生气，也跟奶奶告状，不过奶奶仍旧告诉她，外人再亲，还是得认清楚自己真正的家人是谁，希望世妍与世俊能够好好谈谈。



世妍突发奇想，希望在宪利用自己的才华，能写一手美丽的字体卡片，来为酒店举办新行销活动，摇身一变成为手写师的在宪，竟然被来到饭店的孝真一眼认出！虽然躲过了宴会上的那一次却躲不过这次！在宪又该如何化解呢？



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