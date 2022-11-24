职员发错讯息，才知道音源未结算的事实！李升基方面：「要求公开明细，却听到侮辱性言辞」

李升基出道后18年间未能得到音源收益清算的疑惑浮出水面，李升基的法律代理人（법률대리인）也发表正式立场。

24日，据法律代理人透露，：「李升基通过法律代理人在15日向HOOK娱乐发送音源费未结算相关内容证明，要求公开李升基参与的所有专辑的流通收益明细，并以此爲基础结算未支付的音源费。」



李升基出道18年来完全相信HOOK娱乐，法律代理人解释道：「之前HOOK娱乐面对音源费没有任何提及，所以连音源费收益都不知道，直到最近才看到HOOK娱乐职员发错的讯息，才得知音源费收益的事实。对此，李升基多次要求提供结算明细，但HOOK娱乐方面以『你是负歌手』等各种虚假藉口回避提供明细。」



法律代理人表示：「在此过程中，李升基还从所属社代表等处听到难以啓齿的侮辱和威胁性言辞。因此，撇开单纯的音源费结算问题不谈，李升基认为自己与长期像家人一样依靠的HOOK娱乐和权真英代表之间的信赖关系无法持续下去。」预告今后将与HOOK娱乐、权真英代表的各种法律关系也将进行缜密的讨论。最后也说道：「对支持李升基并给予关心的人们表示感谢和歉意，李升基今后将竭尽全力，不影响作品的活动。」

此前，权真英代表在21日就清算疑惑表示：「不管是否属实，所有的一切都是我的错，都是因爲不道德的缘故。现在是爲了确认事实关系的整理阶段，之后，如果公司或我个人的法律责任得到明确确认，我不会退缩或回避，将承担全部责任。」之后D社在23日公开录音纪录，再次掀起风波，但对此没有发表任何立场。

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