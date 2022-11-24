看完《出差十五夜》STARSHIP 篇的人共同经历的后遗症！听到〈After LIKE〉会自动接上柳Nine～

《出差十五夜》日前到 STARSHIP 出差，演员、SOLO歌手和爱豆共有31人出演。

为了让大家更加熟悉一点，玩游戏时也进行分组，还得为自己的组取名、口号等。



柳演锡组有9人（柳演锡、柳惠英、孙宇贤、申承浩、蔡秀彬、郑世云、宇宙少女多荣、CRAVITY刑准、IVE员瑛），讨论队名时他们提议要把队长的名字加进去。郑世云：「因为我们有9人，某某Nine之类的。」蔡秀彬：「柳Nine！柳Nine！」柳演锡听到很满足，还自己唱了 IVE 〈After LIKE〉的歌词，最后决定唱完「You～～and～～I～～」后，要加上柳Nine。



在《出差十五夜》播出后，就有网友表示：「出大事了！You～～and～～I～～后面的歌词是什么一点都想不起来了，满脑字都只有柳Nine～～」也让其他网友表示同感：「很多关於柳Nine后遗症的留言」、「以爲只有我这样 呵呵呵呵呵」、「柳Nine要疯了，都记不清原来的歌词了」、「我也是...如今无法回头」、「原来的歌词是什么来著」、「我也很自然地哼唱」、「还有把手放在头上做9的动作，自动播放」等等。不知道大家看完有没有一样呢 XD

애프터라이크 추는 신승호 영상이 안 끝나요 pic.twitter.com/nOvHQ79gO1 — 고진 (@eozeneo) November 6, 2022

而《出差十五夜》是拥有20年经验的资深游戏专家罗暎锡PD到需要宣传的剧组、公司，和他们进行游戏的「独自出差计划」。每次看完都会发现出演者的新魅力，很好奇接下来还会去哪家公司出差呢～

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