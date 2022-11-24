HOOK娱乐这波操作震惊了所有人！国宝级演员尹汝贞吐槽：嫌我老了，不给赞助，衣服都是我自己买的

HOOK娱乐不仅克扣了李升基18年来的音源收益，还十分不尊重老牌艺人。

这两日韩娱圈最大的新闻就是李升基与HOOK娱乐之间的纠纷，李升基一出道就与HOOK娱乐签约，没想到被逼入18年没收到过一分钱音源收益的境地，还时不时遭受到经纪公司的言语PUA，大明星活得这么憋屈也是少见。



消息曝光后HOOK娱乐成为了众矢之的，作为韩国知名娱乐经纪公司，HOOK旗下拥有尹汝贞、李仙姬、李瑞镇、李升基、朴敏英等多名一线明星，每一位都是韩娱圈的佼佼者，尹汝贞更是在影视剧圈享有非凡地位，称为「国宝级演员」也不为过。 然而，即使是尹汝贞这样的顶级咖位，HOOK娱乐照样不买单。 随著HOOK娱乐对李升基所做之事的曝光，尹汝贞曾经的发言再次引发了关注。

尹汝贞之前做客了《文明特急》，在节目上表示过：「不是我不要赞助，而是（公司）不给，为什么呢？ 因为他们觉得我都这么老了，没必要给我买衣服，所以我穿的衣服都是自己掏钱买的。 」





出道38年的李仙姬也曾吐槽过HOOK娱乐，在《Sing Again 2》里，李仙姬称：「我其实很喜欢沙哑的嗓音，一直对自己的嗓音不满意，后来过了那段时期之后，我开始明白要热爱自己所拥有的一切，这样才能让自己更有光芒。」透露出公司曾对她的歌喉指指点点，导致自己对原来的嗓音很自卑。

随著HOOK娱乐的恶劣行为越曝越多，网友们也加入了谴责行列，纷纷上网留言称：「HOOK的PUA是祖传的吗」、「太恶劣了」、「这简直就是给咱家艺人洗脑啊」、「鸡皮疙瘩掉了一地，好吓人的公司氛围啊」、「 是不是他家所有艺人都被这样PUA过来的？」等。

对於目前为止引发的各类争议，HOOK娱乐只表示：「为了确认事实目前还在整理阶段，今后还可能牵涉到法律问题，还请原谅不能及时发布官方声明。 」

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