HOOK娱乐内部一团糟！李瑞镇不受影响，和郑裕美LA一起看NBA球赛

李瑞镇和郑裕美被拍到在美国一同看NBA球赛。

日前HOOK娱乐与旗下艺李升基的「音源收益分配」一事人闹得沸沸扬扬，加上老牌戏骨尹汝贞也曾吐槽过经纪公司不公待遇，导致民众对於HOOK娱乐其他艺人十分关注。 韩媒《体育朝鲜》独家爆料，此时李瑞镇和异性好友郑裕美正在美国看NBA球赛。 曝光的照片中李瑞镇和郑裕美衣著休闲，坐在观众席第一排，不时低头交谈。



[단독] ＂정산 문제 없나?＂..이승기vs후크 난리인데..이서진, 정유미와 LA 농구 관람 ˙평온˙ (출처 : 스포츠조선 | 네이버 TV연예) https://t.co/rJwYN5jJ5f

전에 예고편에서 뒷골목 뉴욕느낌을 징표 난발 pic.twitter.com/DeHKm0GbdY — 아키라 akira (@sunghyo_yun) November 24, 2022

郑裕美和李瑞镇因合作综艺节目《尹食堂》而发展成为好友，罗英锡PD的食堂系列之《瑞镇家的》中两人又将合作，大展默契兄妹情。



韩媒和韩国网友当下如此关注李瑞镇不仅是因为他是HOOK娱乐的艺人，更因为他与HOOK娱乐代表权某相识已久，对於李升基来说他是亲如兄弟的好大哥，公司与李升基之间发生纠纷，身为大哥的他却在此时轻松地和女友人看球赛，令不少人讶异，韩媒更是直接以「没有结算问题吗？ 」为题发文将李瑞镇送上了热搜。



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