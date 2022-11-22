《我结》当年超撩的一对！「精灵夫妇」金昭誾&宋再临多年后再见，宋再临可爱探头找老婆

《我们结婚了》播出多季以来，你印象最深刻的是哪对夫妇？有对夫妇大概是以超亲昵互动闻名，也就是「精灵夫妇」！宋再临当年超会「撩」，金昭誾（前译金素恩）也不输，因此造就许多经典场面。

就举例宋再临开刀住院那几集，宋再临对探病金昭誾语出惊人「现在没穿内裤」，金昭誾竟然伸手想确认！宋再临想换衣服，金昭誾让他当场换但很快就后悔快跑，宋再临讨了个抱抱将她举起来。



出院后买了菜回家，金昭誾要宋再临先去洗澡，结果宋再临从金昭誾背后探头：「你不洗吗？」宋再临诸如此类动作不少，每每都让人小鹿乱撞啊！



两人《我们结婚了》从2014年9月拍到2015年6月，不舍的结束婚姻生活，不过――2016年起合演了周末连续剧《我们的甲顺》，吻戏可以说是「亲好亲满」，补足许多粉丝的遗憾。



《我们的甲顺》2017年终映，想不到时隔5年，粉丝还有机会见到两人同框！就在今年9月，宋再临加入了《新品上市便利餐厅》成为副厨大展厨艺和创意，很快就迎来「前妻」金昭誾以嘉宾出演。

金昭誾一向观众打招呼，另一边的宋再临就忍不住笑出来，问他们是否有过婚姻，金昭誾笑著说8年前，节目马上回顾经典片段。宋再临还和主持人Boom调皮的穿百叶窗和金昭誾嘘寒问暖：「老婆呢？哈罗，吃饭了吗？多吃一点。」但问到酒就被赶走了XD。



厉害的是，金昭誾很快就吃出宋再临做的料理！「我好像知道是谁做的了，欧巴就喜欢这样的食物啊！」此话一出，Boom放弃掩饰，直接让宋再临向前妻喊话、帮她宣传新剧，宋再临马上使出老哏把《三姐弟要勇敢》讲成「无情的三姐弟」（《我结》曾当面把金素恩误讲成「金素妍」）。



看完YouTube上剪辑的重逢片段，网友都说「不敢相信能再见到他们同框」，或说他们化学反应真的很好，不过也有人回顾宋再临曾说两人是因为「赶下班」才会呈现那么甜蜜镜头，表示些许失望。

▼《新品上市便利餐厅》精灵夫妇重聚



▼《我结》精灵夫妇相处片段（更多官方影片可‎往此‎收看）



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