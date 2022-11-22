NCT DREAM机场全员穿萤光绿运动服现身掀热议，粉丝：像小学生校外教学！

好可爱XD

艺人出席各种场合时，身上的服饰配件一定是大众审视的目标，特别是机场穿搭，除了能宣传赞助的品牌，更是展现艺人衣品的时候，也能为大家带来不同的穿衣灵感。当同团的偶像现身机场时，也常因不同的穿搭风格引起话题，是大展个人特色的好时机。不过最近NCT DREAM现身机场时，7位成员竟全以同套服装现身，在论坛引起一阵话题！



NCT DREAM前往日本举行演唱会《THE DREAM SHOW2 : In A DREAM》。先前受访时就曾说过，这是第一次成员们一起出国，为此他们做了特别的准备。据说这是Jeno的愿望，希望能穿一样的衣服出国，没想到成真了！粉丝看到后都乐到不行，纷纷笑说是：「萤光棒在走路」、「好像小学生校外教学」。



nct dream airport concept today pic.twitter.com/hXZAZ0WhZn — 샤！ (@LELECIAGA) November 20, 2022

今年NCT DREAM行程满满，除了在日本开唱、更将在明年发行纪念单曲。最近他们的纪录片《NCT DREAM THE MOVIE:In A DREAM》也上映，粉丝都超期待、相约去戏院支持偶像。



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