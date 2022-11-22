《我結》當年超撩的一對！「精靈夫婦」金昭誾&宋再臨多年後再見，宋再臨可愛探頭找老婆

《我們結婚了》播出多季以來，你印象最深刻的是哪對夫婦？有對夫婦大概是以超親暱互動聞名，也就是「精靈夫婦」！宋再臨當年超會「撩」，金昭誾（前譯金素恩）也不輸，因此造就許多經典場面。

就舉例宋再臨開刀住院那幾集，宋再臨對探病金昭誾語出驚人「現在沒穿內褲」，金昭誾竟然伸手想確認！宋再臨想換衣服，金昭誾讓他當場換但很快就後悔快跑，宋再臨討了個抱抱將她舉起來。



出院後買了菜回家，金昭誾要宋再臨先去洗澡，結果宋再臨從金昭誾背後探頭：「你不洗嗎？」宋再臨諸如此類動作不少，每每都讓人小鹿亂撞啊！



兩人《我們結婚了》從2014年9月拍到2015年6月，不捨的結束婚姻生活，不過──2016年起合演了週末連續劇《我們的甲順》，吻戲可以說是「親好親滿」，補足許多粉絲的遺憾。



《我們的甲順》2017年終映，想不到時隔5年，粉絲還有機會見到兩人同框！就在今年9月，宋再臨加入了《新品上市便利餐廳》成為副廚大展廚藝和創意，很快就迎來「前妻」金昭誾以嘉賓出演。

金昭誾一向觀眾打招呼，另一邊的宋再臨就忍不住笑出來，問他們是否有過婚姻，金昭誾笑著說8年前，節目馬上回顧經典片段。宋再臨還和主持人Boom調皮的穿百葉窗和金昭誾噓寒問暖：「老婆呢？哈囉，吃飯了嗎？多吃一點。」但問到酒就被趕走了XD。



厲害的是，金昭誾很快就吃出宋再臨做的料理！「我好像知道是誰做的了，歐巴就喜歡這樣的食物啊！」此話一出，Boom放棄掩飾，直接讓宋再臨向前妻喊話、幫她宣傳新劇，宋再臨馬上使出老哏把《三姐弟要勇敢》講成「無情的三姐弟」（《我結》曾當面把金素恩誤講成「金素妍」）。



看完YouTube上剪輯的重逢片段，網友都說「不敢相信能再見到他們同框」，或說他們化學反應真的很好，不過也有人回顧宋再臨曾說兩人是因為「趕下班」才會呈現那麼甜蜜鏡頭，表示些許失望。

▼《新品上市便利餐廳》精靈夫婦重聚



▼《我結》精靈夫婦相處片段（更多官方影片可‎往此‎收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞