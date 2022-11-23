真CP撒糖的甜度就是超高浓度♥ 郑敬淏＆秀英稳定交往10年同框合影！

终於看到了郑敬淏和秀英的同框照了！

郑敬淏和秀英是韩娱圈最具代表性的艺人CP之一，今年步入交往第10个年头，感情依旧甜蜜，经常互相在IG上留言，堂堂正正放闪，之前还被拍到同游美国。 不过这对经历了10年爱情长跑的情侣谈恋爱非常低调，很少在萤幕上合体秀恩爱，也从不在SNS上放合照，10年来还是第一次看到他俩同框出镜。



照片中，郑敬淏和秀英与友人一起合影，郑敬淏拿著手机只露出大半张脸，后面是秀英坐在沙发上，摆出剪刀手，冲著镜头露出灿烂的笑容，两人的身边则围著友人。 虽然不是他俩的单独合影，但对於粉丝们来说已经相当满足了，毕竟这可是他们交往10年来难得的同框露脸照。



郑敬淏和秀英於2012年在教会聚会上相遇，后来发展为恋人关系，2014年正式官宣恋情，当时被D社拍到照片宛若爱情电影中的场景，两人在约会后因为舍不得分手，回头多次，甚至跑回去拥抱彼此。 稳定交往了10年的两人也经常被粉丝们催婚。



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