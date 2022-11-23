CNBLUE成员姜敏赫为了台湾的BOICE，在宠粉福利上再加码！

敏赫宠粉心意又发一波啦～

想让敏赫在台北见面会现场亲自将你(你)名字亲签署名在海报上吗？敏赫将首次在台湾亲自为抽中的粉丝们在12月4日台北TICC国际会议中心现场签名哦！敏赫真的是太宠粉了呢这次见面会宠粉心意十足呀。赶快通知分享身边还没购票的朋友们赶紧购票，想现场听敏赫为这次台北见面会唱的歌曲吗？



小编只能只能，只能哦。。。稍稍地给大家不小心的溜一下嘴。。这次演唱的歌曲真的值得，错过这次机会，下次要再听到现场不知待何时了。大家别再犹豫啦，赶快购票，一起来与敏赫见约12月4日 TICC 台北国际会议中心不见不期

节目资讯如下：

<2022 KANG MIN HYUK FROM CNBLUE ‘THE PASSION’ FAN MEETING IN TAIPEI>

- 演出日期: 2022年12月4日(星期日)

- 演出时间: 下午6点（当地时间）

- 演出场所: TICC

-主办单位：阿尔发音乐有限公司

＊票价:

TWD 4,880 / 3,880 / 2,580

＊粉丝福利: （各项粉丝福利详情内容请待官方后续公告发布）

- 艺人准备的圣诞纪念品(全场）

- 签名海报 (150张)

- 团体合影（350人/每张10人）

- 彩排观赏30分钟门票（400人）

- 姜敏赫自拍拍立得照片/抽15名（15张）

＊售票时间: 2022年11月4日(周五)中午12点(当地时间)

＊购票系统:

＞年代售票系统 https://reurl.cc/28gWe9

(邮寄.便利商店取票)

＞全台年代售票端点

＞以及全台四大超商 (全家FamiPort、7-11门市内的ibon机台、莱尔富Life-ET及OK超商OK・go)

皆可购票。

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