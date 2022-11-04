贴合时事选举后上映！2022年百想艺术大赏大赢家《王者制造》薛景求李善均带你透视韩国大选之战

韩国电影《王者制造》由韩国新生代导演边圣铉执导，灵感取材自韩国真实的选举故事，影帝薛景求、最帅大叔李善钧共同演出，故事描述在选战中屡战屡败的候选人，因为一位选举战略家加入团队后，强势翻转逆局，一路挺进总统大选。而台湾目前也正处於选战热潮中，相信这部电影大家看起来也格外有感。

韩国电影《王者制造》由韩国知名编剧边圣铉编剧及执导，边圣铉之前的作品《不汗党：地下秩序》曾获选坎城影展午夜场，5年后推出新作《王者制造》，在今年台北电影节放映，获得好口碑，让许多影迷敲碗期待，确定将於12月2日上映。故事原型取材自1960年代韩国总统金大中的选举历程，金大中身为民主斗士，但在当时的选战中，总是屡战屡败，直到一位选举战略幕僚严昌禄加入他的竞选团队后，终於反转局势，一路胜选，更迈向总统大路。



《王者制造》不改韩国电影一向敢言敢的作风，直揭选战背后的尔虞我诈，虽是民主制度下的产物，但究竟是要「得到选票？还是要得人心？」电影向观众提出了「为了正当的目的，过程和手段都要正当」，还是「为了目的，要承受任何手段」的问题。这样与当今时代相吻合的讯息，将给观众留下深刻印象。而电影中各方人马为求胜选，各种手段纷纷上演，炒新闻、假消息不断，台湾现在正在上演选举大战，《王者制造》可说让台湾观众充满即视感！



韩国前总统金大中经历过的多场选战中，因为加入的幕僚让他获得胜选，但当年对这位幕僚的纪录并不太多，反而让导演边圣铉有了更自由的创作空间，演出此角色的李善钧也说：「因为他的相关资料很少，要靠自己的想像去创造角色。」《王者制造》集合韩国超强实力派演员薛景求、李善钧、裴宗玉、赵宇镇、金盛吴等人更共演出，电影在韩国上映获得高评价，剧力万钧的剧情成为今年韩国百想艺术大赏获得三项大奖，边圣铉获得最佳导演、薛景求睽违八年再获百想影帝、赵宇镇获得最佳男配角，成为大赢家。



《王者制造》故事描述1960年代，执政党铁腕专政，怀著民主热血的反对党新秀金澐范（薛景求 饰），参加四次选举，却是屡战屡败，迟迟未能选上议员。对政治有著独到见解的无名素人徐昌大（李善钧 饰），因欣赏他的理念，毛遂自荐成为金澐范的操盘手。不论是民代选举到党内总统初选，金澐范台前宣扬理念，徐昌大在幕后打点，一路闯进总统大选，声势如日中天，但一场神秘的意外，让两人的关系出现了裂痕。《王者制造》将於12月2日上映。

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