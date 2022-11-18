HIGHLIGHT即将搬进JYP旧社屋！初遇於此只是无名练习生，多年后归来已变CEO

近日韩网有一家室内装潢公司在SNS分享了最近的工程内容，是把JYP之前在清潭洞的社屋进行翻新，以迎接即将入驻的新主人——HIGHLIGHT公司。

该公司在SNS上PO出现场照片，附文：「前JYP清潭社屋→HIGHLIGHT企划社，正在进行翻修。」



인간극장에서 이사간다고 했던게 사옥 이사하는게 맞았구나 어어 설립한지 5년만에 사옥 이전이라니,, 진짜 멋있고 대단하고 내가 다 뿌듯하고 pic.twitter.com/u5ZkGCHAC4 — 포에버 투게더 (@highlight__FT) November 17, 2022

HIGHLIGHT现在的4位成员全部是JYP练习生出身：尹斗俊曾在纪录2AM及2PM出道过程的Mnet生存节目《热血男儿》中亮相，差点成为2PM和2AM成员，但最终在节目中被淘汰; 李起光、梁耀燮和孙东云也曾在JYP当过练习生，但没有进入出道组。



4位成员在JYP第一次以练习生身份试镜见面，之后先后转到CUBE娱乐，於2009年组成男团BEAST出道。合约到期后在2017年成立独立的经纪公司Around US，并以全新名字「HIGHLIGHT」展开活动。



前段时间HIGHLIGHT在自制综艺里提到搬家的事，现在谜底揭晓是搬回JYP旧大楼。 而这一次不是以练习生身份，而是摇身一变作为社长回归，令人感慨无限！

网友：「比电影更像电影」、「根本是励志网文情节」、「这叙事疯了，简直可以写成电视剧」、「白手起家的代表级偶像团」、「成员们一定也很感慨吧」、「求开间咖啡厅、卖限定周边吧」。



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