《柏青哥》李敏镐情敌卢相铉两作品同时段对打！《谢幕》真孙子VS《明星经纪人生存记》狂吻郭善英！

近来大家在周一与周二播出的月火电视剧中都会看到同一位演员，那就是外型与身材都相当有特色的卢相铉。他分别在《谢幕：树立而死》中饰演了奶奶高斗心在北韩的真正孙子，也在《明星经纪人生存记》第三集中以税务稽核员的身份登场，把郭善英迷得不要不要的！

演员卢相铉是模特儿出身，五官相当具有亚洲人风格，而他令人印象深刻的演出应该是Apple TV的作品《柏青哥》第一季，他所饰演的以撒牧师，在剧中拥有非常善良的个性，即使知道眼前的女子爱上李敏镐还怀了他的骨肉，卢相铉却敞开心胸接受了她并与她结婚。



在近期的《谢幕：树立而死》中卢相铉则是在每一集当中都间歇性的登场，作为奶奶真正的孙子李文成，出身北韩但在中国吉林一带活动，似乎从事一些非法勾当。虽然成东镒已派人调查了他的行踪，却仍然决定找个演员姜河那来扮演奶奶的假孙子，而最新一集的剧情中也说到了卢相铉持著假的护照，存够了钱也准备来到南韩寻找奶奶，即将成为剧情中最大的爆点。



而卢相铉也在《明星经纪人生存记》的第三集与第四集中登场，作为前来替Method娱乐公司查清帐务与资金流向的稽核员，西装笔挺还带著斯文的细框眼镜，不苟言笑的一脸严肃表情，立刻吸引了郭善英的目光，而郭善英越想吸引他的注意，却总在关键时刻弄巧成拙。最后郭善英也总算据实以告不再找藉口，两人更上了一场火辣的激吻！



演员卢相铉集将在《谢幕：树立而死》中有著更精湛的演出，掌握剧情走向的关键，也请大家继续期待唷！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻