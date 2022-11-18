《王后伞下》金憓秀感谢韩志盿的应援餐车，意外剧透「二王子」成枏大君的未来走向！

按照剧情发展应该就是会走到这一步…但可以提早看到「成枏大君」文相敏这个装扮，还是好令人兴奋啊！

tvN周末剧《王后伞下》由金憓秀等主演，描述朝鲜王朝时代王妃林姀怜，在危机面前抛下自己的尊严，努力让王室头疼的闯祸王子们成爲王储的极限奋斗记。作品目前播至第10集，同时刷新自身最高收视率达12.2%，话题不断。

金憓秀时常在个人Instagram分享片场有趣的花絮照，也会认证好友和同事们的应援活动，可以感受到她的好人脉。





韩志盿就是应援金憓秀的演员之一！金憓秀身穿中殿娘娘的服装，与在剧中饰演「次子」成枏大君的文相敏合照。仔细一看，成枏大君穿的衣服，不就是世子的衣服嘛！

按照剧情发展确实是会走到这一步，但这个「剧透」还是引起不小骚动，目前金憓秀已经删除相关照片了。不过，可以提早看到成枏大君的世子装扮，还是令剧迷相当兴奋：「真的好帅啊」、「非常好奇成枏大君会通过什么样的考验而成为世子」、「是世子指定的世子啊」等。

目前，剧情来到甄选新任世子的阶段，而展开一场斗智斗勇的对决。上一任世子由裴仁爀特别出演，他与母后金憓秀及弟弟文相敏的亲情互动，令人印象深刻，也对剧情起了很大的作用。

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