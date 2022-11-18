《犯罪都市》不停歇！马东石才宣布拍完第3集，随即公开《犯罪都市4》剧本阅读照并宣布投入拍摄！

日前马东石才透过SNS告诉大家《犯罪都市3》已完成拍摄，今日制作公司立即公开了《犯罪都市4》的演员们参加剧本阅读的照片，包含了主角马东石以及金武烈、李东辉、朴志焕、李凡秀、李主傧等演员，并表示将於11月18日开始正式投入拍摄作业！

《犯罪都市4》剧情描述为了要抓到韩国国内最大的非法线上赌博组织，警方网路搜查队成立专案小组与怪物刑警马锡道（马东石饰）携手，更狡猾更难缠的坏人们，也让这次的扫黑行动难度更高。不可取代的代表性英雄马锡道，持续在广域搜查队活跃著，这次为了破获线上非法赌博组织而与网路搜查队合作，情搜能力也更加升级。



本次在《犯罪都市4》担任第四位恶人的金武烈，饰演一位由延边出身的线上赌博组织的行动队长「白昌基」，金武烈曾在《极恶对决》中与马东石合作过，能够再度与马东石演出作品，金武烈也坦言相当开心，更表示会为《犯罪都市4》注入新能量。



片中饰演一位IT资讯天才，更是年轻的虚拟货币业界CEO「张东哲」一角的则是李东辉，他将展现独特的演技与风格。而在《犯罪都市》前两集已经相当抢镜，备受瞩目的绿叶「张夷帅」同样继续由朴志焕担任演出，他这次又将如何成为马锡道的关键帮手呢？



广域搜查队组长「张泰秀」则是由李凡秀饰演，而马锡道最可靠的左右手「金万载」则由演员金珉才饰演，持续带来马锡道的完美团队作战。而因演出《纸房子：韩国篇》中最美人质，以及 《医法刑事》而备受瞩目的李主傧，则在片中担任网路搜查队的「韩智秀」一角。而本次的导演则是从《犯罪都市》第1集就开始为本片设计精彩动作戏码的许明行导演，与马东石可说是相当有默契地配合。



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