《王后傘下》金憓秀感謝韓志盿的應援餐車，意外劇透「二王子」成枏大君的未來走向！

按照劇情發展應該就是會走到這一步…但可以提早看到「成枏大君」文相敏這個裝扮，還是好令人興奮啊！

tvN週末劇《王后傘下》由金憓秀等主演，描述朝鮮王朝時代王妃林姀怜，在危機面前拋下自己的尊嚴，努力讓王室頭疼的闖禍王子們成爲王儲的極限奮鬥記。作品目前播至第10集，同時刷新自身最高收視率達12.2%，話題不斷。

金憓秀時常在個人Instagram分享片場有趣的花絮照，也會認證好友和同事們的應援活動，可以感受到她的好人脈。





韓志盿就是應援金憓秀的演員之一！金憓秀身穿中殿娘娘的服裝，與在劇中飾演「次子」成枏大君的文相敏合照。仔細一看，成枏大君穿的衣服，不就是世子的衣服嘛！

按照劇情發展確實是會走到這一步，但這個「劇透」還是引起不小騷動，目前金憓秀已經刪除相關照片了。不過，可以提早看到成枏大君的世子裝扮，還是令劇迷相當興奮：「真的好帥啊」、「非常好奇成枏大君會通過什麼樣的考驗而成為世子」、「是世子指定的世子啊」等。

目前，劇情來到甄選新任世子的階段，而展開一場鬥智鬥勇的對決。上一任世子由裴仁爀特別出演，他與母后金憓秀及弟弟文相敏的親情互動，令人印象深刻，也對劇情起了很大的作用。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞