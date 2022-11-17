Super Junior「全员YouTuber」实现！艺声YouTube频道开张，细数成员频道名单超长且五花八门

艺声原本是Super Junior里唯一一位没有开设YouTube频道的成员，没想到上月28日他突然预告「See you on YouTube」，频道就在昨（16）晚正式开张！

艺声的频道命名「예세이 Yessay」，以Yes(ung)结合say(s)，表达艺声所说的话、用艺术的声带讲给大家听，Yessay也有essay随笔的意思，表示频道是艺声的艺术随笔，内容将涵盖美术、书籍、电影、音乐与日常生活，任何有关「艺术」的一切，因此一系列影片更命名「Art Film Essay」。



昨晚发布的预告片中，艺声解释自己曾说过不开YouTube，但只要有了想表达、能引起共鸣的主题就会开设，而这就要从他人生某一瞬间发生的变化开始说起。

当有人问他休息时间做了什么，艺声开始反思自己虚度了光阴，后来偶然接触了展览与艺术品大开眼界，不仅是知识上的收获，情感层面也有不同体会。艺声继而说明看展览不用有压力，表示「像写生一样感受一下气氛也好」，只希望观众们能和他一样从艺术感受幸福，因此想藉YouTube与大家分享他从艺术上得到的感受。



从艺声的频道完全可以感受到他独有的浪漫情调呢！许多E.L.F.（粉丝）留言支持欧巴的决定，表示艺声声音太好听，而且预告片镜头都相当漂亮，期待能和艺声隔著萤幕展开一场场的艺术体验之旅。

有趣的是，不少E.L.F.（粉丝）倒忙著制作图片，把Super Junior全部9位的YouTube频道全列出来，乍看之下「非常长」！而他们的频道也各有各的专长，有人做料理有人做吃播，还有人打游戏开箱各种器材，当然也有人分享日常Vlog，最特别的要属始源了吧，读经影片高达66支！不愧是有「崔牧师」之称的虔诚基督徒。

9/9 SUPER JUNIOR MEMBERS YOUTUBE ACCOUNTS, WELCOME YOUTUBER YESUNG!! pic.twitter.com/ODZ9eJpO5m — KAI (@hyukiegummy) November 16, 2022

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