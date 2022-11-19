这次支持的CP真的在一起了～《换乘恋爱2》海恩&贤奎稳定发展：穿同品牌不同款情侣装被发现！

还有什么比「我支持的CP真的有在好好交往」更令观众开心的呢？

《换乘恋爱2》虽然已经结束了，但人气嘉宾们的一举一动仍然吸引了所有观众的目光。最终选择中成海恩和郑贤奎牵手成功，无数观众都期待两人不光只是在节目上，私下里也能够进展顺利，好好交往。

前几日，海恩通过个人IG Story公开了一段影片，她和贤奎、熙斗、奈言、泰亦几人合影。 除了被俊男靓女的颜值惊到意外，网友们关注的则是海恩和贤奎所穿的衣服，针织衫虽然款式不同，却来自於同一个品牌，看得网友们惊叹：「他俩穿的情侣衫」、「你俩以为不穿同款我们就发现不了吗」、「养眼的CP」、「要么是一起买的，要么是一方送给另一方的」的。



此前，贤奎通过个人IG预告自己将探访朋友的咖啡店，当天他确实按照约定现身，而身边则是海恩，看来两人感情进展得十分顺利，他们还很开心地和粉丝们互动、聊天。

지금 현규해은 현규 지인카페에서 카운터 본대ㅠㅠ pic.twitter.com/wmz6UKg1bZ — 마일 (@milearchive) November 12, 2022

해은 나언 희두 현규가(오늘만 알바로) 일 하는 카페 왔나봐!!!!!

친목사진 주세요 제발 pic.twitter.com/47aegTUXlZ — one.. (@__onechzn) November 12, 2022

贤奎的出现抚慰了海恩因前任受伤的心，7天的温暖与贴心战胜了7年，两人牵手成功，并将缘分延续到了节目之外，已经有不少观众喊话：你俩一定要结婚啊！

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