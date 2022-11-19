凭《花路阿朱妈》入围金马，「演员教科书」郑东焕首度来台！自曝「偷偷来不敢告诉IU，怕她听起来像炫耀」

常常看韩剧的观众们一定对演员郑东焕的脸孔相当熟悉，总是在作品中饰演爸爸或爷爷的他，本次凭藉电影《花路阿朱妈》入围金马奖最佳男配角，郑东焕也为此首度来台，他谦虚地说完全没想过会入围，就连服装都没有特别准备。

第一次来到台湾的郑东焕，早已听闻台湾拥有美丽山景，以及高雄的高尔夫球场等等，但无奈本行程非常紧凑，他只好等待下次有时间，再特别来台旅游。73岁的郑东焕在韩国已经是「教科书」等级的演员，平时除了时常参与电视剧演出，更在话剧舞台上相当活跃，他也透露直到来台前一日都才刚刚结束话剧的演出，可说是忙碌不已。



提到电影《花路阿朱妈》，郑东焕眼神都亮了起来，向在场的记者们介绍，他表示光看剧情介绍会以为是轻松的旅游观光作品，不过并非如此。这部作品中表达出相当深刻的人性，以平铺直叙的方式说出这个故事，并没有带给人太强烈的感觉，不过看完后会让人深深省思。郑东焕也大赞导演在拍摄时非常尊重演员们的想法，而每一场戏都像演舞台剧一样仔细排练，让演员们在互动中也更熟悉。



就像剧情所表现出来的一样，郑东焕与新加坡女星洪慧芳存在著语言不通的问题，不过他表示两人都是相当资深的演员，有时候不须说话就能读懂对方的意思，非常有默契。他还透露片中有一场戏是两人在车内比手画脚沟通的样子，几乎真实状况也是如此，其实语言的隔阂反而令人更加专注在语言以外的动作交流，郑东焕也笑说：「或许这就是导演想表达的深层意义吧！」郑东焕也提示观前看点，他跟饰演「阿朱妈」的洪慧芳「从生疏到熟悉的心理变化」将是本片的重点所在。



郑东焕曾在《继承者们》饰演李敏镐的父亲，也在《最佳李纯信》中与IU合作，两人交情匪浅，后来他也爽快答应演出《德鲁纳酒店》。郑东焕透露IU最近也来应援他的话剧演出，不过他却犹豫许久到底要不要告诉IU他入围金马呢？后来他还是没说出口，偷偷低调来台，原来他担心自己若特别提起，听起来似乎有点像是在炫耀，只好作罢。



郑东焕平时相当活跃於话剧舞台，也同时演出电视剧或电影作品，能够兼顾完全不一样的表演方式并不容易，而他却谦虚地说只是做自己喜欢做的事情。他说自己对於话剧有种特别的使命感，也提到对於自己热爱的事情，最难得的是持久力。已经73岁的他如何培养好体力呢？郑东焕表示平时自己其实不太会吃营养品，虽喜爱登山但也没有特别运动，一切都靠精神意志力撑下去。



这部代表新加坡角逐奥斯卡最佳国际影片，并一举入围金马奖最佳女主角（洪慧芳）、最佳新导演（何书铭）、最佳男配角（郑东焕）、最佳原著剧本（何书铭、王欣茹）等四项大奖的温馨喜剧《花路阿朱妈》，即将在12月23日於台湾感动献映。本片剧情描述痴迷韩剧的新加坡大妈（洪慧芳饰），本来满心期待要跟儿子一起赴韩旅行，没想到却被临阵放鸽子。不过她为了梦想，决定要放飞自我，鼓起勇气独自踏上旅途。只是这场乌龙冒险，让她被导游（姜亨锡饰）丢包，还遇到热心助人的保全大叔（郑东焕饰），甚至无预警卷入暴力事件，让这场错综复杂的圆梦之旅，竟成为她自我觉醒的人生第二春…



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