全新动作犯罪影集、由池昌旭＆魏河俊主演的《The Worst of Evil》将於2023年在Disney+独家上线！

当一个恶名昭彰的国际贩毒集团把警方耍得团团转，甚至让调查陷入前所未有的胶著，一名警察将冒著一切风险揭露这个十恶不赦的地下犯罪集团...

Disney+最新原创韩剧《The Worst of Evil》今日正式宣布将於2023年独家上线。《The Worst of Evil》故事背景设定在 1980 年代的韩国，讲述调查组织的警官 「姜俊默」（暂译）卧底加入活耀於韩国、中国、和日本的新贩毒组织。

这次主演有由曾主演《便利店新星》、《奇怪的搭档》、《奇皇后》的池昌旭饰演卧底警察「姜俊默」(暂译)；曾出演《鱿鱼游戏》、《小女子》、《重返18岁》的魏河俊饰演势力庞大的贩毒集团首脑「郑基哲」(暂译)；及曾出演《我身后的陶斯》、《购物王路易》的林世美则饰演缉毒警员「柳裕珍」(暂译)。导演则由曾执导电影《不标准情人》韩栋旭执导。

近日Disney+所公布的一系列最新韩国影音内容，皆是为了完成在2023年前启动至少50部亚太区原创作品的宏愿，《The Worst of Evil》也将成为Disney+丰富韩国影视内容库的作品之一，此外，还有更多精彩作品已在Disney+上线，包括暗黑系韩剧《黑话律师》，作品讲述一名官司胜率 10%的生计型律师被卷入偶然承接的命案当中，一夕之间成了旷世天才诈欺犯「大老鼠」；以及描写了两个挚友之间单相思的浪漫作品《单恋原声带》。

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