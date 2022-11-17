韩少子化危机严峻，竟拿综艺节目开刀！前议员抨击《我独自生活》：「改变认知才能打造结婚生子更幸福的社会」

韩国前国会议员罗卿瑗认为《我独自生活》这类节目让很多人觉得独自生活很幸福，但若要解决低出生率、高龄化的社会问题，应该宣传的是「结婚生小孩很幸福」。

罗卿瑗16日出演KBS晨间电台节目《崔庆英的最强时事》，谈到低出生率和高龄化问题，表示制定好的政策、打造生小孩更加幸福的社会固然重要，但更重要的是改变人们的想法。

罗卿瑗：「我听说有个叫做《我独自生活》的节目，好像很多人因此产生独自生活更幸福的认知。 为了让人们产生结婚生子很幸福的观念，不仅需要改变政策，也需要所有舆论、宗教和社会团体一起行动。」



罗卿瑗是保守派政治人物，2018至19年曾任国会议员，目前在「低出生高龄社会委员会」担任副委员长。 该委员会是总统直属机构、负责制定相关政策，由总统担任委员长。

韩网友有人表示支持：「多做一些表现家庭和睦、可以阖家观看的剧吧，最近都没有适合带小孩一起看的节目」、「罗议员说的对，独自生活是没办法的事，被媒体过度美化了」、「钱多多艺人的独自生活没有现实参考性」。



也有人反对：「这样讲的话杀人电影、不伦电视剧、恐怖片都不要拍了」、「这档节目是安慰结不起婚、连独自生活都用尽全力的年轻人啊，议员思路真奇特」、「综艺只是反应时代而已，难不成《我们离婚了》《脱掉鞋子恢单4Men》《我家的熊孩子》是鼓励离婚吗？ 时代趋势就是1人家庭胜过4人家庭啊」、「不如多想想国家应如何奖励结婚生子文化」、「房价物价劳动强度育儿成本才是关键，罗议员对此一无所知」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻