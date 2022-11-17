[分集剧情]《谢幕：树立而死》姜河那莫名开呛权相佑〜爱上姊姊河智苑的同时，真孙子即将启程！（EP6）

[有雷]《谢幕：树立而死》真孙子终於现身了！在中国的他持著假护照即将前来寻找奶奶。假孙子姜河那在与河智苑越走越近后，更开始好奇她脆弱的内心世界以及为了饭店而放弃的梦想，对於想成为姊夫的权相佑更是充满防备，郑知苏已察觉姜河那内心的情感，两人在奶奶的送别会上是否将被人认出？

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《谢幕：树立而死》假孙子刘在宪（姜河那饰）在饭店洗衣房工作竟也会遇到昔日同事！他向同事们说明自己的处境，当然也请他们保守秘密，隔日就连假扮太太的允熙（郑知苏饰）也前来与友人相认，不过在饭店中她的身影似乎被正在洽谈酒店出售案的律师母亲（张慧珍饰）给认出。



仍希望与世妍（河智苑饰）结婚的裴东济（权相佑饰）派秘书在饭店准备了四人晚餐，邀请在宪夫妇与世妍一起用餐，允熙相当专业表现出自己的角色，但在宪却有意无意句句针对裴东济，允熙好奇而询问了世妍与他的过往感情以及两人曾订婚的真相，在宪却大剌剌攻击完全无感情的政治婚姻。在宪与世妍夜间在庭院并肩而坐，在宪更问起姐姐「真的爱他吗？」，还希望姊姊忠於自己的情感。



世妍开始对弟弟敞开心房，带他参观自己在海边的工作室，原来世妍对画画很有热忱，却因为乐园酒店而必须放弃自己的兴趣与理想。她也与在宪提到了自己的父母为事业四处参观各地酒店，最终因空难而离世，因此大哥世俊才会痛恨酒店想快点出售。看见眼前的世妍让在宪有点心疼，而鼓励世妍跟著自己的心走，追求自己想要的。



真正的孙子李文成（卢相铉饰）在中国循著非法门路打算入境南韩寻找奶奶，要告诉奶奶父亲死亡的真相。而奶奶正在著手准备自己最后一场送别宴会，请全家人邀请自己周围的好友，大哥邀请了律师，也就是允熙的妈妈，世妍则邀请自己的闺密空姐朋友，竟是之前请在宪扮演假男友的客户！两人都在宴会上遇到认识的人，又再度面临大危机！



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