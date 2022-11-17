没看过这种风格的偶像！TWICE彩瑛日系颓美风格引起网友注意：「感觉御宅族超爱～」

独树一帜的时尚风格！

韩国偶像除了需要经过辛苦的训练过程，各自的风格能不能吸引大众注意也是一大学问！合不合大众口味、或是能否带起一波新潮流，就要看各团造化了。像今年的大势新人New Jeans即因青春Y2K风格在艺界杀出一条血路、获得诸多关注。而最近TWICE成员彩瑛独特的造型风格就引起网友一阵热烈讨论。



TWICE出道7年、一直深受大众喜爱，作为资深偶像，每个成员都各有风格，粉丝基数超庞大！而在众偶像中彩瑛的风格又更为特别，也特能获得时尚品牌青睐，今年甚至受邀观赏高级品牌FERRAGAMO大秀、和超模Naomi Campbell共坐前排！



最近彩瑛的风格成为网友讨论焦点！先前就曾被发现手上多了刺青，添了 一丝酷妹潮感，而近日又有论坛用户表示，自己发现彩瑛散发一种说不上来的光采，维持著黑发色、颓美的衣著风格，超有自己的style、完全不怕撞型！贴文一出引来热烈回覆，大家都表示彩瑛真的有种说不上来的独特魅力，甚至有人说：「感觉是御宅族最爱的类型！」毫不费力就自然散发出独特时尚感，大概也只有彩瑛做得到！



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