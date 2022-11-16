《出差十五夜》孙宇贤的反差！上一秒才被李栋旭笑什么都不知道、下一秒马上答对还大秀舞蹈

《出差十五夜》 STARSHIP 分成四组来进行「音乐问答」，第2集播出的是要猜2010年前的歌。

「原是七」的李栋旭、千英敏、EXY、蔡亨源和「柳Nine」的柳演锡、柳惠英、孙宇贤和郑世云进行对决。由於「原是七」连续答对，只要蔡亨源成功的话就赢了，这也让「柳Nine」越来越焦急，柳演锡还对组员说：「等等就先喊吧！」



这时，李栋旭在一旁Diss：「在我看来宇贤一题都不知道！」孙宇贤也说：「现在好像知道了！」结果...下一题音乐放没多久，孙宇贤马上大喊，还正确答出是「2PM〈十分满分的十分〉」，此外还翻了跟斗大秀舞技，这让全部的人都超惊讶：「哇～舞怎么跳的怎么好」



原来1989年出生的孙宇贤，在13年前是以爱豆出道，制作组还剪了当时的片段 XD

他在2016年转往演员活动，出演过不少电视剧，到了近年也比较让人熟识。BL剧《To My Star 致我的星星》饰演被公认的顶级明星「姜瑞俊」一角、《某一天灭亡来到我家门前》饰演网路小说作家「西伯利亚」，还有日前终映的《人生胜利组》饰演泰勇的司机兼保镖「张文基」。这次通过《出差十五夜》再展现不同的魅力，也期待他之后的发展呢！



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