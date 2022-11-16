[分集剧情]《谢幕：树立而死》假孙子姜河那与太太郑知苏完美融入豪门〜饭店基层工作竟然最危险！（EP5）

[有雷]《谢幕：树立而死》姜河那假孙子的奇幻旅程持续进行中，大孙子即使已经看到DNA结果仍对他有所怀疑，二孙子则是渐渐被姜河那的付出而感动，小孙女河智苑更是想尽办法要让姜河那与太太长久住在此地，但这样一来这出戏能够落幕吗？

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《谢幕：树立而死》假扮乐园会长孙子的刘在宪（姜河那饰）可说是演技了得又有小聪明，状况总能迎刃而解，不过当他面对奶奶（高斗心饰）的时候却也是真心的付出，逗得奶奶相当开心。奶奶提出了在宪无法拒绝的提议，也就是安排他进入乐园酒店工作，这是孙女世妍（河智苑饰）想照顾弟弟的方式，对假孙子来说却也暗藏危机，也引来大哥二哥的侧目。



在宪也小心应对，虽然有想过会被当成空降部队坐办公室，不过暗中调查孙子身分的大哥世俊，早就请理事刻意将在宪调到行李搬运部，没想到在宪一点都不在意，还说很乐意从基层干起。毕竟在宪只想减少与饭店中的员工接触的机会，避免露出马脚。常住在饭店VIP的裴东济（权相佑饰）则从二哥世奎（崔代勋饰）口中得知，自从在宪来到他们家，似乎气氛活络了起来，他也并非为了股权而来，看起来是真的为了奶奶而付出。



二哥虽对在宪没有敌意，大哥却依旧抱持怀疑，甚至在大家吃饭的时候用中文与他们夫妻对话，幸好允熙（郑知苏饰）熟悉中文得以过关。允熙也很努力拉拢大嫂，与大嫂一起去血拼以及参加上流社会Party，以允熙的家世背景其实并不亚於这些名媛，甚至她还看出了这些人看不起大嫂，暗中调查这些人的底细，也赢得了大嫂对她的信任。



裴东济想讨好在宪，表示自己还想与世妍结婚，说穿了也是为了股份，但在宪对他却丝毫没有好感，两人几乎水火不容。饭店理事想找在宪的麻烦，又将他从搬行李小弟调职到洗衣房，那里不会接触到客人，在宪当然也不排斥，只是没想到当他进入洗衣房工作时，竟然连续被两个人叫出他的名字！眼看世妍要走进来了，在宪这次能安全过关吗？



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