《Blind》戏里黑暗戏外演员们超爱耍宝～终映玉泽演关心柳成俊恋情喊：「和恩枝相处得还好吗」

嗯，看照片是处得不好XDDD
《Blind》（BLIND局中人）已於5日完结，电视台tvN昨（8）日释出了最后一支花絮，包含终映感言。
影片中可见演员们依旧「正常发挥」，戏外都在耍宝，从第一支花絮到现在都是。演员们「屁话依旧很多」，如河锡辰（饰演柳成勋）说自己是「写字金牌」。当河锡辰正经说自己会认真拍摄到最后时，玉泽演（饰演柳成俊）在旁丝毫不留面子大笑XD，后来替哥哥拍摄了做作(?)的运动画面。
朴智彬（饰演郑允宰）与金法来（饰演白文刚）的动作戏花絮很也有趣，两人认真的推演动作，金法来突然回忆过往：「朴智彬的出道作品，我是演爸爸。」工作人员妙回：「那除了恩枝要叫爸爸……」朴智彬随后还真的「认亲」喊金法来「阿爸」XDD。
而玉泽演和郑恩地（饰演），两人场边「小动作」很多，一喊卡会比赞互相打气，还会一起闹其他演员、一起起舞(?)。当玉泽演在拍摄时，郑恩地曾在镜头外当起指挥家胡乱挥舞，玉泽演事后忍不住说：「我在拍感情戏啊！」抓头作势生气。
主演们的终映感言不外乎「辛苦了」、「感谢大家」，而郑恩地提到选择演出此部剧的理由正是一句「你真的没有看见吗？」，这也成为自己以及大家能思考的契机。最搞笑的是，玉泽演对自己的角色柳成勋喊了一句：「希望成俊以后过得幸福就好……和恩枝相处得还好吗？」
看完花絮，网友们都觉得意犹未竟啊，因为觉得演员们化学反应很好、敲碗剧组释出更多花絮，另外也有网友注意朴智彬与吴承允（饰演李政洙）的抱抱，认为正片有许多细节是没有叙述到的，希望有未公开画面能释出。
▼《Blind》末支花絮&终映感言影片
▼最后附上主演们的杀青照，还有各种搞笑场边照
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