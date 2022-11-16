意想不到的火辣visual！40代女星金思朗保持年轻S线条，年轻到令人错乱！

超级辣呀！

现在女明星的冻龄能力一个赛过一个、让人都搞不清他们的实际年龄！而韩国女演员金思朗就是其中之一！以「韩国小姐」选拔冠军身分出道，金世朗的完美外貌自然不在话下，清新精致的眉眼、浑身散发温柔婉约气息，天生自带高贵脱俗感，多年来观众好感度居高不下！



数年前以戏剧《亲爱的恩东》走入大众视线，剧情讲述女主因故失忆而与初恋分开，人生就此改变的故事。中间历经许多辛苦过程、兜兜转转男女主角才终於再次相遇。金思朗和朱镇模搭档共演，故事扣人心弦、加上剧情不拖戏，让人忍不住一集集看下去，在当时也获得诸多好评！而金思朗的美丽外貌也让观众印象深刻。



[NEWS] 150619 '사랑하는은동아' 김사랑, 윤소희 백성현과 마주하다 '눈부신 비주얼' http://t.co/kYBo2eRzXa pic.twitter.com/pLPO4pKyF7 — 백성현 / Baek Sung Hyun (@SungHyunLv) June 19, 2015

金思朗近年因作品《复仇吧》（另译：《妇仇直播》、《Channel吴荷拉复仇所》）再掀起话题！狗血复仇的剧情大家向来百看不厌，金思朗在剧中以「复仇女神」姿态，挺身对抗不公不义的事件，斗智斗勇的过程、最终恶有恶报的结局，看了让人大快人心！



金思朗虽已年逾40，但是漂亮的脸蛋及年轻的体态，每每现身时都让网友惊艳不已！先前登上《2018年MAMA颁奖典礼》红毯时，美艳的外貌与火辣身材就在网路上掀起一波讨论！



最近金思朗虽无公开活动，但是又再因惊人视觉引起关注！她在个人IG上分享近况，穿著绑带长洋装，看似气质却在腰部有挖空设计，火辣感一绝！一时之间钓出许多网友留下评论，表示金思朗根本就是青春少女呀！



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