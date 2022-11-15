神话出道24年首推小分队「神话WDJ」！预告片很霸气，结果概念照超反转来个甜美形象！

韩流经典男团神话，8月被媒体抢先报导将推出小分队，引发网友们热烈讨论：成员有谁？

*前情提要：



随后官方宣布分队名「神话WDJ」，以成员李玟雨、金烔完与JunJin的名字命名。预告片48秒快速带过神话24年历史，表达这是多年来首度推出的小分队，影片氛围与Logo设计看起来相当霸气。



神话WDJ预计在下月正式登场，首张迷你专辑名《Come To Life》。近日开始公布了出道计画，今（15）日更发布专辑概念照，殊不知风格「很反转」，和上述预告片完全不同！

只见照片都是粉红色系，个人照中三人各持著花展现俏皮可爱或斯文气息，完全抛开既有的形象，整体清新甜美的风格让各国粉丝不约而同直呼：「好可爱。」



《Come To Life》将在下月6日发行，想必粉丝们很期待吧？30、31日还会有包含线上服务的演唱会。



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