[分集剧情]《王后伞下》爱女装的启晟大君险送命〜金惠秀怒揭玉子妍阴谋再创收视高点！（EP10）

[有雷]《王后伞下》集集精彩的《王后伞下》再度刷新自身收视率纪录，激烈的世子宫外竞赛终於告一段落，果不其然最受瞩目的三位王子入围下一阶段。启晟大君的变装秘密差点被揭露甚至危及他的性命，金惠秀有了援军相助而揭开了玉子妍的阴谋，也将她从贵人降阶至最低阶的淑媛，让玉子妍怒火中烧，更加想抢夺世子之位。

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《王后伞下》中殿（金惠秀饰）听闻三皇子武矸大君又脱队跑去找心爱的女子，於是她直奔现场兴师问罪，大君也表示无心抢夺世子之位，只想将心爱的女子纳为妾。原来中殿与这位女子的母亲也有特别的缘分，也多了一分心疼。



宝芡君与成枏大君（文相敏饰）观察著朴京优的行动，两人更是分头调查取得了不同的线索，两人有著同样的目标并且决定共享资源同进退，於是两人从各自的资料中推敲出，其实朴京优并非压榨满月岛的居民，而是将他们的利润用於建立仓库，以利於度过收获较少的季节。朴京优对於两位王子的表现相当满意，於是动身前往宫内，虽然殿下（崔元英饰）询问他哪位王子胜出？朴京优则表示旗鼓相当，两位同时晋级。



启晟大君（柳善皓饰）发现了自己调查的对象徐含德可能是逆谋份子，於是也向义圣君（姜澯熙饰）分享手中的证据，但义圣君仍执意将徐含德带回宫中，义圣君告知领相（金义盛饰）自己为了达到任务杀害了一个无辜的人，领相感觉有些吃惊，而母亲黄贵人（玉子妍饰）则决定要藉机除掉启晟大君，派人绑架并弄昏了他，甚至准备了假遗书佯装为启晟大君羞愤自杀。



黄贵人找来了殿下到了启晟大君的房内，打算在殿下面前揭开启晟大君那幅女装的图画，不过因中殿救下了心昭君而也让高贵人对她敞开心胸，事先告诉了她黄贵人知道启晟大君的秘密，於是中殿早有准备，图画事先调包，并且及时救援了昏过去被伪装成上吊的启晟大君。殿下感觉被黄贵人摆了一道，觉得她无中生有侮蔑皇子，勃然大怒离去。



中殿告诉启晟大君，必须终身隐瞒著这个秘密，於是也替启晟大君取下了他的名牌，退出了世子之争。中殿召来了所有内命妇，并在大家面前宣布，黄贵人从此降级至内命妇中最低阶的淑媛！此举加重了她们之间的仇恨，淑媛更是誓言要抢下世子之位！



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