《厄忆追凶》李星民大赞南柱赫成熟稳重却称更年长的《未生》任时完还像个小孩！11月18日正式上映

年度惊悚悬疑动作巨献《厄忆追凶》在韩国上映以来在CGV电影院观众满意度高达94%，口碑沸腾中！不仅有刺激精彩的动作场景、惊悚悬疑的故事情节、令人瞠目结舌的惊人反转，还有李星民和南柱赫展现超越世代的真挚情谊，令许多观众都感到动容不已，本周五11月18日在台上映！

南柱赫虽然有著白白帅帅富二代的外型，出道以来却大多饰演经济有困难的角色，甚至还有韩国观众说只要南柱赫在戏里愈苦命，收视率就会愈好，李星民也十分惊讶南柱赫从未演过有钱人的角色，而这次南柱赫在《厄忆追凶》中也饰演一名有债务的青年「仁奎」一角。对此，南柱赫表示：「刚好都收到了很悲伤的角色，所以这次在拍摄《厄忆追凶》时也十分苦恼，很怕我曾饰演过的角色所拥有的共通点会让观众觉得腻了，因此我努力想找出『仁奎』的不一样的地方。」本片导演李一炯则是大赞南柱赫拥有灵活的表演方式，能随时应对拍摄现场的变数或导演的执导内容。



南柱赫在《厄忆追凶》中首度和李星民合作，许多观众都对他们两人在电影中逗趣感人的互动印象深刻，对於和南柱赫的合作默契，李星民表示：「我们的默契很好！南柱赫给人的感觉很成熟稳重，虽然之前和我合作过《未生》的任时完年纪比南柱赫大，但任时完现在看起来仍像个孩子一样，南柱赫却比较像个大人，可能因为他个头比较大吧！」南柱赫也坦言在拍摄飞车追逐场面时，其实感到非常害怕，双脚都稍微发抖了，他说：「车上不只我一个人，李星民前辈就坐在我旁边，绝不能有任何失误，因此我努力让自己专心一点。」南柱赫还透露在拍摄其他动作戏时，因为前辈们都说要一次到位，因此让他感到十分紧张，努力不发生失误。



《厄忆追凶》剧情描述韩弼洙（李星民饰）是名罹患阿兹海默症的脑瘤末期患者。在日本占领韩国时期，因为亲日派的关系，让他失去所有家人。在弼洙的妻子过世后，他打算去执行自己耗费60多年的时间所构思的复仇计画。於是弼洙委托他的忘年之交——20多岁的仁奎（南柱赫饰），担任他一周的司机。毫不知情的仁奎跟著弼洙来到第一个复仇现场，没想到却被监视器拍到，成为头号嫌犯。而在警方逐渐缩小搜查范围时，弼洙则和渐渐消失的记忆拉锯不休，继续实行他的复仇计画……



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