《阿斯达年代记2》李准基、申世景、张东健、金玉彬首波剧照！讲述8年后的故事，将在明年播出

《阿斯达年代记》讲述在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们彼此斗争与团结的爱情、神话、英雄故事。展现以往电视剧中看不到的新鲜世界观和宏伟的叙事。

时隔3年，《阿斯达年代记2》确定回归，由李准基和申世景加入，张东健和金玉彬则继续出演。



今日（15日）也公开首波剧照，李准基（饰演 银歼、萨雅）、张东健（饰演 妥坤）、申世京（饰演 坦雅）、金玉彬（饰演 太遏何）联手打造新故事的《阿斯达年代记2》以妥坤占据王位，约8年后的世界爲背景。



在8年多的岁月里，阿斯达在第一季中成功镇压被妥坤屠杀的部落的大规模叛乱，亚高族在银歼的指挥下，终於实现30个氏族的大统一。在第二季中，塔贡的阿斯达王国和银歼的亚高联盟将面临著赌上阿斯大陆命运的大战争。



制作公司表示：「《阿斯达年代记》是内容有著业界谁都没有尝试过的世界观和故事，将坚实的制作能力和演员们的力量聚集再一起，将报答恳切地等待第二季的观众们。

另外，《阿斯达年代记》第二季由金荣昡、朴尚渊作家继第一季之后执笔，由执导电影《安市城》的金光植导演执导，以2023年播出为目标。

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