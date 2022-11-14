「珍」的出现了！《神级秘书》白珍熙睽违4年回归，与郭时阳新剧《真的出现了！》

上周有消息，演员白珍熙经过了4年的休息时间总算要回归，今（14）日也经由新剧官方消息证实。

*前情提要：「入伍参军了吗？」白珍熙休息4年总算有新作消息，剧名《真的出现了》也太符合现况！

KBS 2TV将推出全新周末剧《真的出现了！》，剧组宣布由白珍熙与郭时阳搭档演出，剧情讲述怀有孩子「真的」的未婚妈妈，和一名不婚男子因契约发展的恋爱故事，以及彼此家族之间横冲直撞的成长记。

白珍熙2013年以《奇皇后》始获观众瞩目，隔年年主演的《傲慢与偏见》、2017年的《Jugglers》（神级秘书）都缴出高收视成绩，岂知2018年接连演出《一起吃饭吧3》与《就算死也喜欢》就进入长达4年的休息期。



如今，白珍熙总算要以《真的出现了！》回归，饰演网路补教业的超级新秀、国语专业讲师「吴延度」。吴延度因充满吸引力的外貌与洒脱性格，授课人气相当高，却在与前男友分手并卷入冲击性的事件后，与妇产科不孕症专门医师孔泰庆纠缠在一起，历经波澜。



郭时阳即饰演实力出众的妇产科不孕症专门医师「孔泰庆」，拥有斯文外貌和优越遗传基因，却是个彻头彻尾的不婚主义者，在遇见初诊的患者吴延度之后，面临人生最大波折。



郭时阳去年接连主演了《红天机》与《IDOL : The Coup》（IDOL：砰然一击），今年也演出《美男堂》，这些角色风格差异都相当大，看来很快就能再看到他在全新作品里表现不同的角色形象？



《真的出现了！》将接档目前李荷娜与林周焕主演的《三姐弟要勇敢》，2023年播出。对於白珍熙睽违已久回归，网友们右兴奋有担忧，一面是开心能再见白珍熙演戏，一面是认为故事主题又是老哏了，「非让不婚主义者结婚不可」。

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